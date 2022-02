Nancy - SM Caen : ne pas relancer la lanterne rouge

Battu à domicile face à Niort (0-2), le SM Caen se déplace à Nancy ce samedi avec l'objectif de compenser à l'extérieur les points laissés à d'Ornano. Stéphane Moulin attendra surtout de ses joueurs plus de constance et de ne pas se montrer généreux défensivement au bénéfice de leurs adversaires.

"On vient d'être battu chez nous, explique le coach caennais, on a vécu encore une grosse déception donc j'attends une réaction de notre part. Une réaction, non pas forcément dans le contenu général parce qu'il a été de bonne facture, mais que l'on se comporte comme des pros : ne pas commettre des erreurs systématiques qui nous plombent à chaque fois nos matchs. Il y en a eu tellement que je n'arrive même plus à les énumérer.

j'aimerais qu'on arrête d'offrir à nos adversaires ce qu'ils nous offrent peu.

Ce que je veux, c'est que l'on retrouve la rigueur qu'on avait vu quatre jours plus tôt face à Ajaccio (2-0). Après, que l'adversaire nous mette en difficulté par sa qualité ou parce qu'ils nous ont déséquilibré ou déstabilisé, cela arrive. Mais j'aimerais qu'on arrête d'offrir à nos adversaires ce qu'ils nous offrent peu."

Un SM Caen plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile...

Même s'il reste sur une défaite concédée dans des circonstances particulières à Sochaux (3-2), le Stade Malherbe a récolté douze points et n'a perdu que deux fois en dix déplacements. Un chiffre à comparer aux sept défaites concédées devant son public.

....mais loin d'avoir fait le plein de points face au mal classés.

Jusqu'ici, face au mal classés, les footballeurs caennais sont restés dans la lignée de la saison passée. Ils n'ont marqué que six points face aux cinq dernières équipes du classement (Une victoire et trois nuls pour une défaite). La saison dernière, ils n'avaient pris que douze points sur trente disputés face aux moins bonnes formations de Ligue 2.

Un succès à Nancy permettrait au SM Caen d'éloigner (définitivement?) les Nancéens en les repoussant à treize points et de voir de façon plus positive la suite de la saison.

Le Groupe Caennais

Les suspensions de Nuno Da Costa, d'Anthony Gonçalves et de Yoann Court sont compensées par les retours du latéral gauche Ali Abdi et de l'attaquant Benjamin Jeannot.

Le jeune défenseur Lamine Sy pourrait être appelé pour la première fois de sa jeune carrière à moins qu'un autre joueur de la réserve Pierrick Mouniama ne le soit.

Le groupe probable : Sullivan Péan, Rémy Riou - Yoël Armougom, Brahim Traoré, Ibrahim Cissé, Prince Oniangué, Jonathan Rivierez, Hugo Vandermersch, Ali Abdi, Lamine Sy ou Pierrick Mouniama - Jessy Deminguet, Djibril Diani, Johann Lepenant, Steve Shamal - Andréas Hountondji, Alexandre Mendy, Benjamin Jeannot et Caleb Zady Séry.

Nancy - SM Caen à suivre en direct ici sur France Bleu à partir de 18h30