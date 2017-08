SM Caen : faire oublier les chiffres de la saison passée

Le SM Caen débute sa quatrième saison consécutive en Ligue 1 à Montpellier ce samedi après avoir sauvé sa place dans l'élite lors de la dernière journée à Paris (1-1) en mai dernier. Une saison passée haletante mais aussi éprouvante que l'on retrouve dans quelques chiffres-clés.

Cardiaque s'abstenir! La saison passée, le SM Caen a abandonné à Lorient la position de barragiste sur un but dans les arrêts de jeu de Ronny Rodelin face au PSG (1-1). Une fin heureuse qui ne fait pas oublier que la saison 2016-2017 aura été un long chemin. Pour éloigner le spectre d'une relégation en Ligue 2, les footballeurs caennais devront éviter de reproduire certaines statistiques assez peu flatteuses.

65

C'est le nombre de buts encaissés en championnat par le SM Caen lors de la saison 2016-2017. Jamais le club normand n'avait encaissé autant de buts en Ligue 1, ce qui explique sans doute le renouvellement des joueurs à l'intersaison avec le départ de trois défenseurs centraux (Syam Ben Youssef, Alaeddine Yahia et Jordan Adéoti) et du prêt d'un latéral (Chaker Alhadhur) et le recrutement d'éléments à vocation défensive (Baissama Sankoh, Alexander Djiku, Adama Mbengue, Frédéric Guilbert et le gardien Brice Samba).

21

C'est le nombre de défaites concédées par les footballeurs caennais en 38 journées réparties de façon (presque) équitable entre les rencontres à domicile (10) et à l'extérieur (11). Seul Lorient, relégué après son barrage face à Troyes, a fait moins bien (22) en Ligue 1... et même en Ligue 2.

37

Le nombre de points marqué par le SM Caen. C'est le plus faible inscrit en Ligue 1 par le club dans l'élite depuis la saison 2008-2009 avec une différence de taille : cette fois-ci ce total de points a été suffisant pour assurer le maintien et c'est bien là l'essentiel. Un chiffre qui montre la lutte acharnéeet extrêmement serrée pour le maintien la saison passée.

20e et bon dernier

C'est le classement du SM Caen à domicile la saison passée avec 23 pts. Le Stade Malherbe reste sur six défaites consécutives à d'Ornano et n'a plus gagné depuis la venue de Nancy (1-0) le 21 février dernier. Les footballeurs normands ont quasiment encaissé deux buts par matchs en moyenne à d'Ornano (37).