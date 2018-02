Pour son 23e numéro de la saison, Allo Malherbe revient sur la semaine (presque) parfaite du SM Caen (victoire contre Nantes, qualification en Coupe contre Metz et nul à Guingamp) avec Nicolas Seube. L'occasion de donner des nouvelles du joueur le plus capé de l'histoire du club.

Caen, France

Le SM Caen va retrouver les deux prochaines semaines un rythme plus calme avec un match par semaine (réception de Rennes et déplacement à Dijon).

Nous allons revenir sur le nul obtenu par les footballeurs caennais à Guingamp (0-0) avec notre invité , Nicolas Seube, que tous les supporters caennais connaissent. Petit rappel en trois points sur sa carrière passée et actuelle.

513

C'est le nombre de matchs qu'il a joué sous le maillot du SM Caen de 2001 à 2017. Il était arrivé de Toulouse où il n'aura en revanche jamais porté le maillot violet en Ligue 1. Son dernier match restera la défaite à domicile contre l'OM (1-5). Il aura joué seize saisons de suite en bleu et rouge.

"A Caen, il y a l'Abbaye aux Hommes, le Mémorial, le Fémur de Guillaume. Et Nicolas Seube qui est un monument" rappellent dans l'ouvrage qu'ils ont consacré à Seube ce héros Roland Le Meur et François Simon (Nicolas Seube, l'Icône du SM Caen chez OREP Editions)

10

Le nombre de buts qu'il a marqué en championnat avec une préférence pour l'Olympique de Marseille (deux) et Châteauroux (trois). S'il a peu marqué, ses buts ont été très rentables d'un point de vue comptable (Six victoires, trois nuls et une seule défaite).

U17

Depuis sa retraite sportive, Nicolas Seube est devenu l'adjoint de l'entraîneur des moins de 17 ans Matthieu Ballon. Les jeunes footballeurs caennais sont 3e de leur championnat derrière Lens et le PSG. La météo a mis l'équipe et Nicolas Seube au repos forcé ce week-end.

