SM Caen - Nicolas Seube : "S'il y a encore le maintien cette année, ce sera plus qu'un exploit"

France Bleu : Nicolas, on vous avait laissé la saison passée avec les moins de 19 ans et une saison ponctuée par une finale en Coupe Gambardella. Cette année, vous allez coacher la réserve du club tout en assumant vos fonctions de directeur de la formation?

Nicolas Seube : Après le départ de Fabrice pour l'Olympique de Marseille, il fallait trouver une solution. On l'a trouvée en interne donc je me suis mis au défi de pouvoir prendre ce groupe de travail et de gérer la compétition en National 2 pendant le Week end. Et Romain Leroux, mon adjoint la saison passée sur les U19, lui sera en charge des U19 nationaux.

France Bleu : Avec cette particularité que vous n'aurez pas d'adjoint?

Nicolas Seube : Alors pas d'adjoint technique. Mais j'ai quand même Emmanuel Lepresle (préparateur physique) . Et puis Sébastien Maté (Entraîneur des gardien) nous a rejoint cette année sur le staff de l'équipe réserve. Ça fait quand même trois personnes en me comptant mais il n'y a pas d'adjoint technique comme il y a pu en avoir ces dernières saisons, oui.

France Bleu : Ce départ de Fabrice Vandeputte a été un départ un peu subit. Le temps de réflexion a été court pour répondre à ce défi?

Nicolas Seube : Ca s'est fait assez rapidement à partir du moment où Fabrice m'a appelé. Du coup, avec le président, on a convenu de ce challenge. On fait aussi face aux difficultés financières qu'a connu le club ces dernières années. C'était donc aussi l'idée de pouvoir travailler avec un peu moins de personnes, d'être en capacité d'avoir une double casquette. C'était déjà le cas l'an passé, ça va dans ce sens là. À l'avenir, peut être que les choses évolueront si financièrement le club est plus armé. Mais aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, c'est le choix qu'on a fait en interne.

France Bleu : Des efforts ont été demandés par rapport à la formation?

Nicolas Seube : Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on tourne avec huit éducateurs. Sur la semaine, nous avions déjà anticipé sur la façon de travailler et avoir au moins quatre éducateurs sur chaque groupe de travail pour mieux développer les garçons. Sur le Week end, il s'est posé forcément la question de savoir comment on allait faire. On a donc trouvé en interne une solution qui me semble viable, c'est à dire que Romain sera aussi avec Julien Lecoq (prépa physique) le Week end. Mathieu (Ballon, le coach des U17) sera avec Julien Savigny (Coach des U16) qui nous a rejoints également. On sera au moins deux à trois à chaque fois pour toutes les équipes.

France Bleu : La réserve joue en National 2, le plus haut niveau où elle puisse évoluer. S'y maintenir est toujours un exploit. On a l'impression que cette saison, le défi va être encore plus compliqué?

Nicolas Seube : Ce que nous avons réalisé au club la saison passée, se maintenir avec des joueurs très jeunes était déjà un exploit. Cette année, l'effectif est aussi jeune, avec un peu d'expérience sur les joueurs 2004 notamment mais sinon avec très peu d'expérience à ce niveau là. Donc s'il y a maintien encore cette année, avec en plus cinq à six descentes, ce sera plus qu'un exploit.

France Bleu : Il faudra faire avec?

Nicolas Seube : Il faut faire avec. Ce n'est pas l'objectif aussi à terme. L'objectif à terme, c'est de pouvoir continuer à développer le joueur et pouvoir lui permettre de gravir les échelons, progresser et atteindre demain un niveau supérieur qui lui permettra, j'espère pour lui de pouvoir intégrer le groupe professionnel. C'est l'objectif de l'équipe réserve. Bien entendu que les résultats et la compétition font partie intégrante de la formation et qu'il faut être à même de pouvoir résister à ce qu'ils vont être confrontés. On a fait le choix de jouer jeune dans toutes les catégories pour confronter les garçons à la difficulté. Ce choix aujourd'hui s'avère plutôt payant par le fait qu'il y ait des joueurs qui ont intégré le groupe professionnel. Donc, peu importe le classement. L'idée, c'est de pouvoir rivaliser avec les équipes de ce niveau là.

France Bleu : Ce championnat de National 2 est un championnat assez relevé avec Granville, Vannes et des équipes à la limite du National?

Nicolas Seube : Mais c'est un championnat très relevé de par les réformes des championnats. Tous les clubs sont à même de descendre ou de monter. Cela va être la guerre tous les Week end. On ne va pas se mentir et forcément aujourd'hui le National 2 est un championnat où les clubs sont structurés, où les clubs ont les moyens financiers, où les clubs mettent en place des choses pour que les joueurs s'entraînent tous les jours. Ce n'est plus le CFA d'il y a dix ou quinze ans où il y avait peut-être moins de séances et c'était peut être moins professionnel. On se rapproche plus du niveau professionnel et il faut aussi l'avouer, je pense qu'il y a au moins 90 à 100 % des joueurs des clubs qui sont passés par un centre de formation aujourd'hui. Je crois que c'est une réalité. Donc ça reste des joueurs de foot de très haut niveau mais il leur a manqué certainement quelque chose pour aller à l'échelon supérieur. Donc c'est des championnats très relevé.

France Bleu : Quelle sont les principales difficultés pour votre jeune équipe ? Dans le défi physique? Dans la maturité de jeu? Le manque d'expérience?

Nicolas Seube : C'est un mélange de tout ça : l'inexpérience, la maturité du garçon, forcément, l'inexpérience du niveau, le rapport de force homme à homme... Tout ça, ce sont des défis à relever et on va travailler toute la semaine pour pouvoir développer le garçon. Maintenant, on ne peut pas demander à un garçon de 17 ans d'arriver à maturité alors que la plupart des joueurs y arrivent à 22 ou 23 ans. Oui, on va avoir un déficit de physique, mais j'espère que le versant mental prendra le pas sur ça et qu'on sera capable de de faire des choses cohérentes en tout cas. Que l'on puisse rivaliser serait le plus beau des défis à relever. Être capable de rivaliser sur tous les matchs, ce serait déjà très bien.

France Bleu : Le Premier écueil sera Vannes, ce samedi, à domicile?

Nicolas Seube : L'an passé, je me souviens en avoir discuté avec Fabrice. Vannes était déjà une équipe de très bon niveau qui n'a pas fait je pense, le championnat qu'elle espérait. Mais ça reste un club qui jouait quand même encore en D2 il y a peu de temps. Ca reste un club structuré, avec des moyens et des joueurs qualitatifs. Donc oui, c'est un adversaire déjà de taille dès la première journée.

France Bleu : C'est un défi de taille pour vous et cela rajoute de la complexité sur vos tâches. Vous êtes déjà directeur du centre de formation, mais coacher la réserve ne pouvait pas se refuser?

Nicolas Seube : Ce qui ne se refuse pas - et je le souhaitais de toute façon après avoir déjà échangé l'an passé avec le président - c'est que je voulais rester aussi sur le terrain.

Même si j'ai la double tâche, j'avais la volonté de rester sur le terrain, peu importe la catégorie auquel je devais me confronter. J'ai fait les jeunes, j'ai fait les moins jeunes, j'avais fait un peu la réserve avec Fabrice en qualité d'adjoint. Le monde sénior aussi m'attirait. Je voulais voir de quoi était fait ce monde là, même si c'est un effectif jeune. Je reste avec des jeunes dans un monde senior. Mais le défi personnel, c'est de continuer à faire progresser les joueurs avec mon équipe technique. Le défi personne est là et tant mieux si on a des résultats positifs. Mais je serai le plus heureux quand on aura sorti des joueurs capables d'exister dans le monde professionnel. Mon objectif primordial est là.