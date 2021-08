Nîmes, dernier obstacle avant la trêve pour le SM Caen

Pour son deuxième déplacement en trois jours, le SM Caen se rend à Nîmes chez l'un des prétendants à la montée.

Les Footballeurs caennais abordent cette confrontation conscients des limites actuelles de leur effectif et après une défaite à Ajaccio (2-0) mercredi soir qui leur a coûté la suspension de leur meilleur buteur, Alexandre Mendy (Cinq réalisations).

L'adversaire

Relégué en compagnie de Dijon, les Nîmois semblent s'être mieux adaptés à la Ligue 2 que les Bourguignons. Les hommes de Pascal Planque sont invaincus et ont inscrit 11pts sans concéder la moindre défaite. Depuis qu'il a succédé à Jérôme Arpinon aux fonctions d'entraîneur principal, son équipe n'a perdu que six fois sur les vingt et une dernières rencontres de championnat (Ligue 1 et Ligue 2).

Les Crocodiles semblent pour le moment avoir levé les interrogations autour d'un effectif qui a enregistré treize départs à l'intersaison et qui avait débuté avec un groupe de dix-sept joueurs pour son retour en Ligue 2 face à Bastia (1-1).

Seule anicroche : la perte de deux pts à la maison face à Pau (0-0). Elle est compensée par une réelle efficacité à l'extérieur (Sept pts en trois déplacements).

La phrase : "On n'y va pas en victime résignée"

"On va avec les forces dont on dispose et qui ne sont pas celles qui sont les nôtres habituellement. C'est certain mais on ne vient pas pour ne pas prendre de but, on essaye de gagner et si on gagne sans prendre de but, c'est bien. Mais vous savez, le foot est parfois très surprenant. On l'a appris aussi à nos dépens. Nîmes a perdu aucun de ses matchs de préparation et est invaincu en championnat.

Après, on ne va pas y aller en victime résignée. Ce n'est pas notre tempérament. On sait qu'on aura un match difficile. De toute façon, il l'aurait été si on avait été au complet. Notre difficulté va être encore plus grande mais on ne va quand même pas pleurer avant d'avoir mal."

Stéphane Moulin dans les tribunes

Expulsé à Ajaccio par M. Rémy Landry, Stéphane Moulin devra suivre la rencontre des tribunes.

"Je ne suis pas coutumier du fait mais cela m'est arrivé il y a deux ans. J'avais été suspendu aussi à Nîmes. Je serais dans la tribune à côté du banc des remplaçants parce que maintenant les remplaçants sont en tribune. Et c'est Serge Le Dizet qui va coacher mais bon je serai à proximité donc cela ne changera pas grand chose. Cela ne changera même rien du tout. "

Le groupe

Le SM Caen a fait descendre dans le Gard deux joueurs supplémentaires afin de faire face à l'absence d'Alexandre Mendy. Devant la liste de blessés (Court, Hountondji, Nsona, Vandermersch), le coach caennais a dû piocher dans la formation le (très) jeune Norman Bassette (16 ans) et Evens Joseph.

"Vous avez vu qu'on est obligé d'aller chercher très très loin dès la sixième journée (sourire). D'un autre côté tant mieux. C'est bien pour eux. Cela leur fait découvrir mais bon. On doit gagner des matchs"

Le groupe du SMC à choisir parmi : Rémy Riou et Sullivan Péan - Aloys Fouda, Ali Abdi, Yoël Armougom, Vladislav Molchan, Jonathan Rivierez, Prince Oniangué - Steeve Shamal, Franklin Wadja, Jessy Deminguet, Johann Lepenant, Norman Bassette, Loup Hervieu, Brahim Traoré, Anthony Goncalves- Caleb Zady Séry, Benjamin Jeannot, Nicholas Gioacchini, Evens Joseph.

L'arbitre : M. Florent Batta

Par deux fois, M. Batta a arbitré le SM Caen la saison passée. Par deux fois, le club de football normand s'est incliné à l'extérieur : à Valenciennes (1-0) et à Toulouse (3-0) où il avait logiquement expulsé Steeve Yago pendant la rencontre.

Nîmes - SM Caen à suivre sur France Bleu