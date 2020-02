Le SM Caen veut enchaîner un deuxième succès face à Niort

Caen, France

La victoire du SM Caen acquise à Chambly (0-1) permet au club de football normand d'accueillir Niort, le 18e, dans une position plus confortable ce mardi soir.

"On aborde la rencontre de façon plus sereine, c'est sûr mais on n'était pas en apnée non plus, relativise Pascal Dupraz. Je savoure l'instant présent. aujourd'hui, plus personne ne peut dire que nous n'avons pas gagné depuis le début de l'année. Ça c'est fini, on ne peut plus me le dire. Il faut trouver un autre truc, grince le coach caennais

Jordan Tell dans le groupe?

Initialement non appelé, Jordan Tell a été finalement convoqué pour s'entraîner avec 18 autres joueurs ce lundi après avoir joué un mi-temps avec la réserve.

"Il y a une incertitude ou deux, explique Pascal Dupraz, confronté à une (petite) épidémie de gastro-entérite dans son groupe. On a préféré prendre un 19eme joueur. Cela ne veut pas dire qu'il sera 19eme. Il peut être dans le groupe et pourquoi pas titulaire demain (mardi)."

Le 04 février réussit bien aux Caennais.

Ces trente dernières années, le SM Caen a joué quatre fois un 04 février et n'a jamais perdu relève Planète Malherbe. Les Caennais ont gagné trois fois pour un match nul.

Une deuxième victoire de suite?

Depuis le début de la saison, les footballeurs caennais n'ont enchaîné qu'une seule fois deux succès (à Paris et face à Orléans fin octobre et début novembre) en championnat.

L'horaire du match

Le Stade d'Ornano ne devrait pas connaître une grosse affluence ce mardi soir, sans doute aux alentours des 8000 spectateurs.

"Moi aussi je me suis posé la question (sur l'horaire), s'interroge Pascal Dupraz, mais je pense que c'est pour les télés, comme le journal de 20 h finit tard. C'est peut-être pour cela mais ils devraient peut-être essayer les 03h du matin, pour les insomniaques, ironise le coach caennais. Peut-être que ça ferait du monde au stade."

Rendez-vous en direct dès 20h sur France Bleu