Jordan Adéoti : "Le SM Caen compte énormément pour moi"

Caen, France

Pour la première fois depuis leur quart de finale en Coupe d'Afrique des nations (CAN), les footballeurs béninois se retrouvent pour un match de préparation ce vendredi soir à d'Ornano. L'ancien joueur du SM Caen Jordan Adéoti fait partie des 23 joueurs sélectionnés.

"Tous les joueurs qui étaient de l'aventure en Egypte lors de la CAN ne sont pas là mais ça fait vraiment plaisir de se revoir et de se remémorer cette aventure qui était belle. On a un super match qui nous attend contre la Côte d'Ivoire. Personnellement, ça va être une première pour moi d'affronter cette équipe. C'est une belle rencontre à jouer."

Jordan Adéoti n'a pas en revanche le plaisir de retrouver Emmanuel Imorou. Le défenseur n'a toujours pas retrouvé de club après la fin de son contrat avec le SM Caen et ne fait pas partie des 23 béninois sélectionnés.

"Je suis forcément un peu déçu qu'il ne soit pas là avec moi. C'est vraiment un des meilleurs amis que je puisse avoir dans le monde du football. Je sais qu'il sera présent au match. Je suis surtout vraiment déçu pour lui qu'il n'ai pas pu trouver un projet sportif qui puisse lui convenir.

Il a fait une super CAN et une bonne fin de saison je trouve avec le SM Caen même s'il n'avait pas pu éviter la descente. Je trouve dommage qu'il se trouve dans sa situation actuelle."

Ce vendredi soir, Jordan Adéoti va retrouver avec plaisir le Stade D'Ornano. Pendant trois saisons, l'international béninois a porté le maillot du SM Caen et joué 87 matchs en championnat sous les couleurs Bleu et Rouge. Il n'y a plus joué depuis le 30 avril 2017 et la venue de Marseille (1-5).

"J'avoue que je ne sais plus exactement quel était mon dernier match à d'Ornano mais cela fait vraiment plaisir. Je m'attendais plus à y revenir avec Auxerre. J'avais regardé la date mais ce n'était qu'en avril (le 10) donc ça faisait un petit peu loin.

Le SM Caen est un club qui compte énormément pour moi. C'est le seul club dans lequel j'ai évolué dans l'élite du football français. Je suis resté trois ans avec l'objectif de pérenniser le club en Ligue 1 et c'est ce qu'on a fait avec l'équipe à chaque fois.

A chaque fois j'ai pu apporter ma petite part. J'ai fait en moyenne 25 matchs par saison. J'en suis très satisfait et c'est plein de très bon souvenirs et de belles émotions.

En plus du club, c'est un endroit où j'ai aimé beaucoup vivre. C'est une belle région et j'ai vécu trois belles saisons en Normandie."