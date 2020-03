Coronavirus : Les supporters du SM Caen ne perdent pas le sens de l'humour

Privés de matchs depuis le report de la rencontre à Valenciennes le 13 mars derniers et appelés à rester confinés, les supporters du SM Caen n'en restent pas moins très actifs et imaginatifs sur les réseaux sociaux dans cette période anxyogène.

We Are Malherbe

Pas de matchs à se mettre sous les yeux? Qu'à cela ne tienne, Planète Malherbe propose de revoir les plus belles heures du SM Caen via Youtube.

Ce jeudi, le groupe de supporters caennais propose le fameux match européen entre Caen et le Real Saragosse.

"

Le groupe de sept personnes derrière le compte Planète Malherbe propose quotidiennement des quiz et des questions autour des joueurs qui ont marqué à la date du jour, des statistiques...

Et Planète Malherbe ne manque pas d'imagination non plus puisque le premier week-end, son équipe avait simulé un faux live sur le match pourtant reporté entre le SM Caen et Valenciennes.

Ce faux-live avait décontenancé plus d'un internaute n'ayant pas compris au premier regard qu'il s'agissait d'une blague.

We Are Malherbe n'est pas en reste avec un rebond sur l'actualité liée au Coronavirus.

La Cancaenneuse a ainsi reproduit des attestations de déplacement fictifs de personnalités du club de football normand : le besoin de se déplacer pour "des achats de premières nécessités en vue du prochain mercato pour le directeur sportif Yohan Eudeline ou le "besoin physique individuel d'aller engueuler sur des gens pour rompre la solitude pour le coach Pascal Dupraz.

La Caencanneuse regrette l'absence d'attestation pour le gardien caennais Rémi Riou "alors qu'il n'eut pas été inutile de travailler ses sorties."

Hakuna Matata réussit même à nous faire sourire sur l'Italie en détournant une séquence populaire sur le web.

Les anciens joueurs du Stade Malherbe à l'image du gardien Paul Reulet ne manquent pas non plus d'humour dans leurs tweets

Le compte officiel du Stade Malherbe Caen n'est pas en reste avec un programme de la semaine allégé pour le groupe professionnel.

Plus sérieusement l'entraîneur du SM Caen a formulé une petite pensée en cette période de confinement et de Pandémie du Coronavirus.