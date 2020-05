"Il faut ramener le SM Caen à un fonctionnement de Ligue 2"

Jean Yves Mercier a annoncé sa démission en envoyant une lettre recommandée le lundi 18 mai, quasiment deux ans jour pour jour après son arrivée au sein du directoire du SM Caen.

Le dirigeant du cabinet d'expert comptable In Extenso explique les raisons de sa décision.

Jean-Yves Mercier, pourquoi avez vous décidé de quitter le directoire du Stade Malherbe?

Je suis en désaccord sur la gestion du club avec le président du club Fabrice Clément. Depuis six mois, je criais qu'on allait dans le mur. De ce fait, je ne voulais plus parrainer sa gestion.

On va vous dire que le moment est peut-être mal choisi et qu'il fragilise le club?

Vous savez, les relations étaient très tendues. De ce fait il était souhaitable que je romps les ponts. Vous avez raison sur le fond, maintenant la forme m'a conduit à prendre cette décision.

En quoi le club va-t-il droit dans le mur?

Il va droit dans le mur si on ne fait pas d'apport d'argent frais parce que la vente de joueurs n'est pas là et ne va pas être là. Il faut ramener le club du Stade Malherbe à un fonctionnement de Ligue 2 et non rester sur des structures de Ligue 1.

Si on ne le fait pas, il est évident que les recettes vont diminuer. Quand vous passez de Ligue 2 à la Ligue 1, vous avez des compléments d'aides de la Ligue. Après, vous arrivez dans un rythme normal de Ligue 2. Donc vous devez vous adapter.

J'aurais dû démissionner depuis le mois de février - mars ou avant, quand j'ai dit que cela n'allait pas et qu'on allait droit dans le mur.

Le concept du foot pro dans un club comme le Stade Malherbe, c'est la revente de joueurs qui permet de pallier à l'insuffisance de résultats d'exploitation négatif. Cette année nous n'avons pas de joueurs "superlatifs" en terme de valeur. D'autant plus que le Brexit avec l'Angleterre a certainement fait réduire l'attrait des joueurs français pour la Grande-Bretagne.

Vous savez, le budget se fait en fonction des charges de personnel. il faut réadapter son budget à la Ligue 2 c'est à dire qu'il faut faire des mesures budgétaires . Je dirai tout ce qui est commerciaux, tout ce qui est staff.... il faut s'adapter au genre de budget que Brest par exemple a eu en Ligue 2. C'est la vérité des chiffres et les chiffres sont têtus.

C'est le prochain budget qui vous inquiète?

La situation n'est pas à aujourd'hui. A la sortie de la saison elle est relativement saine. Il y a encore des fonds propres significatifs. C'est la projection de demain. A court terme, on peut tenir encore 5-6 mois. Moi, quand je fais une prévision, je vais jusqu'à la fin du cycle et on n'a pas le potentiel de joueurs pour faire les recettes espérées.

Est-ce que c'est la fin de votre histoire avec le SM Caen?

Non, non, pas forcément. Cela va dépendre si les actionnaires souscrivent aussi. Il y aura peut-être un nouvel apport des actionnaires présents.

Vous n'aviez pas pu rentrer au sein du SM 10 (Les 13 principaux actionnaires du club) en 2018. Si vous en aviez l'opportunité aujourd'hui, seriez-vous partant?

Je dis pourquoi pas en fonction des hommes qu'il y aura autour. Je ne vais pas repartir pour rentrer en bagarre. J'ai passé l'âge.