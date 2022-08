Nuno Da Costa signe à Auxerre : "On aurait aimé qu'il revienne au SM Caen"

Vendredi soir, l'AJ Auxerre a officialisé l'arrivée de Nuno da Costa dans ses rangs. Il retrouvera la Ligue 1 qu'il avait quitté en partant de Strasbourg pour tenter sa chance sans trop de succès en Angleterre sous les couleurs de Nottingham Forest.

Sans surprise, Nuno Da Costa aura donc joué son dernier match en Bleu et Rouge à Rodez (2-0) le 14 mai dernier même si le club caennais aura tenté de prolonger l'aventure avec l'attaquant cap-Verdien.

C'est un prêt réussi. Cela a été pour moi un coup gagnant. On aurait préféré que cela se prolonge mais c'est comme cela

"On avait encore un petit espoir avec Nuno, relate Stéphane Moulin. Il m'a expliqué son choix. c'est tout à fait recevable. C'est ce que je lui ai dit. On avait un deal. Nous, c'était de le relancer et de le retaper et lui c'était de nous apporter ce qu'il était en mesure de faire une fois qu'il était physiquement.

Voilà, le deal est réussi. Malheureusement, c'est comme ça. Quand des joueurs viennent et brillent, cela nous a servi sur l'instant. et puis sur la durée ce n'est plus possible. Il faut savoir l'accepter. C'était la règle entre nous, puisqu'il s'agissait d'un prêt sans option d'achat. C'est un prêt réussi. Cela a été pour moi un coup gagnant. On aurait préféré que cela se prolonge mais c'est comme cela.

Son choix se comprend parfaitement, il n'y a aucune amertume, aucun regret. C'est le sentiment déjà -et c'est déjà beaucoup - d'avoir réussi quelque chose de bien ensemble."

Prêté par Nottingham Forest et arrivé pourtant blessé, Nuno Da Costa a rapidement montré qu'il n'avait pas perdu ses aptitudes offensives à partir du match face... à Auxerre (2-2). En 24 matchs de Ligue 2, l'attaquant Cap-verdien aura inscrit 9 buts et effectués 4 passes décisives, preuve de son intégration parfaite dans le onze caennais. Le club normand aura tenté en vain de le retenir.

C'est bête pour nous parce que c'était un top joueur et un top mec mais c'est comme ça. c'est le football.

"Moi aussi j'y ai cru jusqu'au bout, s'amuse le défenseur Hugo Vandermersch, parce que j'étais encore en contact avec lui jusqu'à hier (vendredi). Je savais qu'il n'y aurait pas de retournement de situation même si j'ai tenté de le convaincre jusqu'au bout. Maintenant je souhaite le meilleur à Nuno. Cela reste un super mec Il a la chance d'aller jouer en Ligue 1. Il faut le comprendre aussi. Son choix est respectable. C'est bête pour nous parce que c'était un top joueur et un top mec mais c'est comme ça. c'est le football.

Il a longuement hésité. Les supporters étaient content de ça parce que, quant un joueur hésite à revenir, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant ici. Maintenant cela ne l'a pas fait, il faut respecter cette décision et lui souhaiter le meilleur. Mais c'est sûr qu'on aurait bien aimé qu'il revienne."