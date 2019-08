SM Caen - Olaf : "Je vais rater le premier derby de ma vie"

Pour la première fois depuis plus de cinq ans, Le SM Caen et Le Havre Athletic Club se retrouvent pour le derby normand et pour se disputer la suprématie régionale en Ligue 2. Christophe Vaucelle dit Olaf, le président du MNK, suivra "le match de l'année à la maison" d'un bar.

Caen, France

A chaque rendez-vous, les supporters caennais et havrais se disputent sur la notion de Derby. Pour ces derniers, le seul derby qui existe est celui entre Rouen et Le Havre, pas entre Le Havre et le SM Caen.

"C'est vrai que pour eux leur vrai derby, c'est face au FC Rouen, concède Christophe Vaucelle, le président du Malherbe Normandy Kop, le groupe de supporters caennais, avant d'ajouter : après, s'ils veulent jouer contre le FC Rouen, ils n'ont qu'à descendre en quatrième division et ils pourront jouer leur vrai derby. Les Havrais ont beau dire ce qu'ils veulent, la preuve c'est qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont hyper-motivés, qu'ils vont être hyper-nombreux pour vendredi.

Si ce match n'a pas plus d'importance que ça pour eux, alors pourquoi la ramènent-t-ils tellement sur les réseaux sociaux. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est un derby."

Face aux chants de supporters, la Ligue a durci le ton et plusieurs matchs ont été interrompus en raison de "chants à caractère homophobe."

"On a une ligue de football qui n'y connaît rien au football. Ce sont principalement des businessman, s'emporte Olaf. Ils sont justes là pour utiliser notre sport et notre championnat pour faire de l'argent. Cela se voit qu'ils ne connaissent rien au football et au monde des tribunes. Dire que "on enc* la Ligue, on enc* le Havre" en quoi est-ce homophobe?

Après, peut-être que le match sera sûrement interrompu parce que de toute façon des chants hostiles vers les deux tribunes, il y en aura évidemment dans un derby. Ils sont partis dans un délire qui est devenu hors de contrôle. Je ne sais pas comment va finir cette histoire mais ils se sont un peu mis dans la merde à mon avis."

Les supporters caennais et Havrais sont motivés pour remporter la bataille des tribunes mais ce match Christophe Vaucelle, dit Olaf, ne pourra pas l'animer dans le Kop.

Le capo du MNK est interdit de Stade pour trois mois pour des fumigènes. Il ne pourra revenir que pour le déplacement à Auxerre le 08 novembre prochain.

"Je vais rater le premier derby de ma vie. Merci à ceux qui font les lois sur les fumigènes. Après, je savais les risques. Cela fait 25 ans que ces risques, je les prends. Je suis déjà très triste de rater le match de l'année à la maison.

Je vivrais quand même le derby à fond comme il se doit dans un bar à proximité du Stade. J'ai un certain périmètre à respecter autour du Stade D'Ornano mais bon, je serai là au match retour."