SM Caen - Olivier Pickeu fait le point sur le départ avorté de Wadja et le dossier Nsona

Satisfait par la prestation de son équipe et de sa victoire face à l'AC Ajaccio (2-0), le président du SM Caen Olivier Pickeu a fait le point concernant le mercato de son club en direct sur notre antenne.

Le départ avorté de Franklin Wadja ferme la porte à une arrivée et il ne désespère pas d'arriver à un accord concernant Kelian Nsona.

"On avait la possibilité que Franklin Wadja parte en Suisse. Cela ne s'est pas finalisé comme on le souhaitait. Il sera donc de retour. Cela oblige aujourd'hui à garder le groupe en l'état. Cela aurait pu permettre une opportunité de voir un joueur arriver en même temps que son départ.

Ce n'est pas très très grave. On est content qu'il revienne et qu'il continue sa convalescence chez nous et retrouve sa meilleure forme. Après il reste un dossier qui n'est pas terminé. Il s'agit de Kelian Nsona. J'espère pouvoir vous dire qu'on va finaliser cela avant le 31 janvier. Maintenant, c'est un secret de polichinelle qu'il veuille aller au Hertha Berlin. Je les ai eu au téléphone. On va continuer à faire le travail pour qu'il puisse les rejoindre avant le 31 janvier."