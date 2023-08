SM Caen - Olivier Pickeu : "Nous avons l'ambition d'aller au dessus mais il y a des étapes pour y arriver."

En retrait médiatiquement depuis la présentation du nouveau coach Jean-Marc Furlan, le président du SM Caen Olivier Pickeu a échangé pendant près d'une heure avec la presse locale autour de la saison à venir et de l'actualité du club de foot normand.

Jean-Marc Furlan en tribune à Troyes ce samedi

Suspendu trois matchs en raison de doigts d'honneur à l'encontre du public de Clermont avec son ancien club, le nouveau coach du SMC devra suivre son premier match de compétition non pas sur le banc mais des tribunes. "J'avais reçu un document le 10 juillet émanant de la Ligue nous certifiant que Jean-Marc Furlan avait purgé sa suspension. Ils reviennent sur la décision qu'ils ont prise. Ce document nous donnerait le droit de prendre le risque de le faire mais on ne le prendra pas. Je le lui ai annoncé ce matin (jeudi). Il va s'organiser avec son staff pour ce premier match. On va prendre zéro risque."

Le Mercato

"Le coach espère un groupe de 20 à 22 joueurs de champs et les gardiens. Cela dépendra de la fin du Mercato. Caleb Zady Séry et Moussa Sylla sont susceptibles de partir pour laisser la place à nos jeunes joueurs. (..) Les besoins impératifs sont au milieu. On n'a pas encore remplacé des joueurs comme Anton Salétros et Hianga'a Mbock. Il faut qu'on repense la situation parce que l'on travaille avec un 4-3-3 et donc un seul gars devant la défense et c'est le profil que l'on va rechercher. La priorité est celle-ci"

L'avenir de Tidiam Gomis et de Norman Bassette

"Je vais essayer de tout faire pour les garder. Je l'ai fait déjà pour Norman l'année dernière, qui voulait absolument partir Noël dernier. Je m'y suis opposé fermement avec la validation des actionnaires. J'espère que ce sera le cas pour Tidiam Gomis qui est évidemment sollicité. Maintenant si la proposition qui est apportée est évidemment trop importante par rapport à l'enjeu économique et que d'un côté Oaktree me demandait de prendre une décision pour le bien du club d'un point de vue économique alors je ferais mon travail de président de prendre une décision comme celle-là. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui."

Le staff renforcé par une arrivée

"On va renforcer le staff par une arrivée. C'est une vraie volonté du coach d'avoir un analyste vidéo. Cette personne devrait arriver d'ici une dizaine de jour parce qu'elle était sous contrat avec le FC Metz. Il s'appelle Chris Bernard. Il sera analyste vidéo et responsable data. Il aura la double casquette d'être proche du coach et du Staff technique avec Denis Moutier pour renforcer les demandes de Jean-Marc Furlan et en même temps aider la cellule de recrutement de Yohan Eudeline. "

Le recrutement à l'étranger

"Aujourd'hui, comme on n'est pas nombreux sur la cellule de recrutement, on s'est outillé avec des logiciels. J'ai encore signé un nouveau logiciel aujourd'hui de Data International. Cela devient de plus en plus difficile - et le marché a pratiquement pas bougé que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1 - et les clubs de Ligue 1 ont pris l'habitude d'aller chercher des joueurs à l'étranger. Donc nous devons nous armer sur ça. C'était un peu les prémices avec Anton Salétros. Il fat s'ouvrir sur les marchés à l'International."

Le budget club

"On est en augmentation partout. On a prolongé quasiment tous nos partenaires. On en a des nouveaux comme Carrefour. On est en avance sur nos abonnements et nos ventes de maillots. Tout est au vert mais cela devrait tourner autour d'un budget similaire à celui de la saison dernière soit un peu plus de douze millions d'Euros. Evidemment quand on est 12e ou 13e budget de Ligue 2, terminer 5e est une performance. Et terminer Ier ou 2e un exploit. Mais évidemment, sur la ligne de départ, on ne va pas partir avec les mêmes moyens. Je connais la feuille de route depuis mon arrivée. C'est baisser, baisser, baisser. Et pourtant aujourd'hui on continue d'avoir des résultats au dessus, au dessus, au dessus. Maintenant, est-ce que l'on va continuer à suivre ce rythme là? C'est une bonne question. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous répondre mais j'étais dans la même inquiétude - si cela s'appelle une inquiétude - la saison dernière."

Les objectifs sportifs

"Je n'ai pas de mesures parce que j'ai beaucoup d'ambitions. Nous avons de l'ambition pour aller au dessus et en expliquant aussi qu'il y a des étapes pour y arriver. "J'ai demandé aux équipes de prendre une carte de France et d'imaginer pourquoi nous aurions notre place en Ligue 1 et comment le Stade Malherbe pourrait se positionner en Ligue 1 comme vient de le faire Le Havre. C'est avoir de la mesure parce qu'on a encore du travail avec l'arrivée de Jean-Marc. Tous ceux qui m'accompagnent savent que je voudrais réussir à positionner le Stade Malherbe en Ligue 1. Je n'ai pas mis de timing à l'arrivée de Stéphane (Moulin) et je n'en mets pas encore mais c'est une ambition quotidienne."