SM Caen / Paris FC : Capitaine Gonçalves de retour, les attaquants remplissent l'infirmerie

En mal de but depuis le début de la saison, le Stade Malherbe de Caen se déplacera demain vendredi au Paris FC sans ses quatre attaquants de base. Pour son premier déplacement avec le club normand, Pascal Dupraz pourra toutefois compter sur le retour de Gonçalves et de Moussaki.

Caen, France

Qui s'amuse avec les poupées voodoo des attaquants du SM Caen ? C'est sans doute la question qui tourmente les dirigeants du club normand. Sur les six attaquants professionnels qui composent l'effectif de base des Rouges et Bleus, quatre sont à l'infirmerie, et un en sort tout juste. Benjamin Jeannot, Santy Ngom, Malik Tchokounté et Jordan Tell sont tous blessés ou hors de forme.

Heureusement pour Pascal Dupraz, Herman Moussaki est enfin apte à réintégrer la convocation. Demain, à Charléty, l'entraîneur malherbiste pourrait donner sa chance au jeune Nicholas Gioacchini, qu'il avait déjà convoqué avant la trêve contre Châteauroux, sans toutefois lui donner ses premières minutes dans le monde pro.

"Je vais tenter d'être riche d'esprit, mon rôle est d'être un tant soit peu ingénieux", Pascal Dupraz

L’entraîneur malherbiste n'aura pas le choix de toutes façons, il lui faudra bien aligner des attaquants face au Paris FC. Devant le peu de choix qui s'offrent à lui, ça ne devrait pas relever du casse-tête. Ses grands questionnement se porteront sans doute un peu plus au milieu de terrain. Le Savoyard peut compter pour la première fois sur le capitaine Anthony Gonçalves.

"Je vais l'utiliser comme piston intégral, à double détente. Il va pistonner de partout !" a plaisanté Pascal Dupraz. Un rappel non dissimulé au poste auquel l'ancien strasbourgeois était confiné le joueur sous l'ère Almeida. Maintenant qu'il est de retour, il faudra lui trouver de la place dans un milieu bien fourni avec Jessy Pi, Jessy Deminguet, Prince Oniangué et Jan Repas.

Le groupe caennais : Rémy Riou, Erwin Zelazny - Yoël Armougom, Jonathan Rivierez, Adama Mbengue, Djibril Diaw, Hugo Vandermersch, Steeve Yago, Anthony Weber - Jessy Deminguet, Jan Repas, Anthony Gonçalves, Prince Oniangué, Baisama Sankoh, Jessy Pi - Caleb Zady Sery, Nicholas Gioacchini & Herman Moussaki

RENDEZ-VOUS. 12ème journée de Ligue 2 : Paris FC - SM Caen, Stade Charléty à 20h. A suivre en direct et en intégralité dès 19h30 sur France Bleu.