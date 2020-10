Le SM Caen veut contester la suprématie du Paris FC

Pour le dernier entraînement du SM Caen avant leur match à Paris, Rémy Riou a dû interrompre sa séance. "Il s'est donné une petite torsion au genou, il est au soin mais pas très inquiet" a minimisé son coach Pascal Dupraz.

Si le gardien expérimenté caennais qui a fêté son 300e match pro face à Guingamp (1-0) devait être forfait, l'entraîneur malherbiste aurait deux solutions pour le remplacer : les jeunes Sullivan Péan (21 ans) formé au club et Garrissone Innocent (20 ans) prêté par le PSG.

"Je ne tremble pas pour autant, explique Pascal Dupraz. Ils ont de très bonnes attitudes. Ils correspondent à des morphotypes contemporains. Ils n'ont pas de mal à toucher la barre et ils progressent. Sullivan progresse tant dans la hiérarchie des gardiens que dans ces attitudes parce qu'il est forcené de boulot.

Le seul handicap de Garri qu'on est en train de combler, c'est que cela faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas joué de matchs que nous avons cru bon et opportun de lui donner du temps de jeu en équipe réserve."

A Paris, le SM Caen va chercher à bonifier ses bonnes performances à la maison (3 victoires et 1 nul) en allant chercher un résultat qui les fuit à l'extérieur depuis leur large succès à Rodez (3-0).

_"Il faut faire mieux que les deux dernières fois (à Valenciennes et à Niort) puisqu'on a pris deux tatouilles notamment la dernière (0-3 à Niort) et on se rendait chez le deuxième à l'époque._

_Le bilan est factuel. Sur les deux derniers déplacements on a mordu deux fois la poussière et nous n'avons pas marqué de buts. Donc que voulez-vous que je vous dise. Il faut faire beaucoup mieux mais entre ce que je vous dis et ce qui va se passer samedi il y a aussi l'équipe du Paris FC qui est en tête. Ce sont les seuls qui se sont un peu échappés (Cinq points d'avance sur le SMC). On a envie bien sûr de bien faire._

Aujourd'hui nous sommes bien classés. Nous avons des arguments. Nous allons tout mettre en oeuvre pour tenter de contester la suprématie parisienne."

Le groupe probable du SM Caen :

Sullivan Péan, Garrissone Innocent ou Rémy Riou - Hugo Vandermersch, Anthony Weber, Jonathan Rivierez, Adama Mbengue - Prince Oniangué, Yohan Court, Kelian Nsona, Johan Lepenant, Jessy Deminguet, Jessy Pi, Aliou Traoré, Alexis Beka Beka, Anthony Gonçalves - Benjamin Jeannot, Yacine Bammou, Alexandre Mendy