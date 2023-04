SM Caen - Paris FC : "Nous ne sommes pas en vacances"

Le SM Caen a laissé ses dernières illusions de pimenter sa fin de saison sur le terrain de Quevilly Rouen Métropole (2-1) la semaine passée.

A dix pts de la deuxième place et de Bordeaux, le club de foot normand se doit de trouver d'autres leviers pour ne pas finir en roue libre au moment de recevoir la solide équipe du Paris FC samedi soir.

"Force est de constater et de reconnaître que le nombre d'échec qu'on a pu rencontrer au cours de la saison montre qu'il y a des équipes qui nous sont supérieures, tout simplement, souligne Stéphane Moulin. Il faut savoir aussi le reconnaître, même si cela ne nous plaît pas c'est comme ça. Il faut l'admettre mais ce n'est pas pour cela qu'il faut arrêter de combattre et de batailler pour aller chercher des points."

Des objectifs encore à atteindre

"On est des professionnels donc on attend de nous que l'on se comporte comme tels , rappelle le coach caennais. Et puis il reste huit matchs à jouer, on n'est pas en vacances loin de là. Il y a des beaux matchs à jouer et il faut chercher des challenges.

L'un des premiers challenges est de franchir au minimum la barre des cinquante points atteinte l'an passé et obtenir le meilleur classement possible. Ne manquent que quatre pts à glaner en huit matchs. Et lors des huit derniers matchs, les footballeurs caennais se jaugeront face aux deux premiers (Réception du Havre puis déplacement à Bordeaux) avant de jouer Saint-Etienne pour le dernier match de la saison à d'Ornano.

Et puis le SM Caen a également à cœur de maintenir son niveau de performance à domicile (32 pts en 15 matchs, seul le leader havrais fait mieux en Ligue 2).

L'adversaire : le Paris FC

Habitué à jouer le Top cinq (Trois participations aux barrages d'accession sur les quatre dernières saisons) , le Paris FC a vécu la quasi-totalité de la saison dans le ventre mou du championnat. La deuxième équipe de la capitale souffre du mal inverse du SM Caen : médiocre à domicile (15 pts en 15 journées, seul Rodez fait moins bien) , elle est l'une des formations les plus performantes à l'extérieur (7 victoires et 4 nuls en 15 journées). Son dernier déplacement a d'ailleurs été un festival offensif à Valenciennes (4-5).

Le Paris FC a été trop irrégulier pour se mêler à la lutte pour la montée avec une double série d'une victoire en sept matchs (Lors des sept premières journées puis entre la dix-septième et la vingt-quatrième journée).

SM Caen - Paris FC : c'est à suivre ici à partir de 18h ce samedi

