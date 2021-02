Le SM Caen reçoit le Paris FC ce samedi lors de la 27e journée de Ligue 2. Aux absences précédentes (Jonathan Rivierez, Rémy Riou) s'ajoutent des incertitudes sur la présence des défenseurs Anthony Weber et Hugo Vandermersch.

SM Caen : Yoël Armougom de retour, Hugo Vandermersch et Anthony Weber incertains face au Paris FC

Le SM Caen a effectué sa dernière séance d'entraînement ce vendredi à la veille de recevoir le Paris FC avec un groupe de vingt joueurs.

Hugo Vandermersch - qui a reçu un coup - et Anthony Weber - qui avait ressenti une gêne à l'échauffement du match à Guingamp - sont incertains. Les deux défenseurs caennais ont participé à une dernière séance qui a pris la forme d'un dernier test.

"Leur participation au match de demain (samedi) est subordonnée à leur ressenti", a expliqué leur coach Pascal Dupraz

Yoël Armougom est apte à revenir dans le groupe après avoir manqué le déplacement à Guingamp.

"La semaine dernière, il a fait une chute après un duel avec le gardien, relate Pascal Dupraz. Il est lourdement retombé sur le dos. Il était cassé le lendemain. ll était apte pour jouer à Guingamp mais j'ai préféré le laisser au repos."

Le défenseur Jonathan Rivierez poursuit les séances de réathlétisation et pourrait faire son retour contre Le Havre.

Côté gardien, seul désormais Rémy Riou poursuit sa convalescence.

"Gari (Garissone Innocent) est sur les terrains et s'entraîne. Il pourrait être convocable mais j'ai choisi de prendre le temps, précise le coach caennais. Et puis je suis satisfait des deux gardiens (Sullivan Péan et Yannis Clementia)."

Le groupe du SM Caen à choisir parmi : Sullivan Péan, Yannis Clementia - Steeve Yago, Anthony Weber, Prince Oniangué, Alexis Beka Beka, Hugo Vandermersch, Yoël Armougom, Jason Ngouabi - Jessy Pi, Jessy Deminguet, Yoann Court, Anthony Gonçalves, Johann Lepenant, Aliou Traoré - Kelian Nsona, Caleb Zady-Séry, Nicolas Gioacchini, Alexandre Mendy et Benjamin Jeannot.