Paris-Drakkars porte les couleurs du SM Caen à Paris

Caen, France

Paris-Drakkars est la seule association de supporters du SM Caen à exister hors de la ville de Caen. Depuis 2005, elle permet aux exilés normands de la capitale de se retrouver autour de leur passion pour les Rouge et Bleu.

"Il existe quand même une grosse communauté normande à Paris en raison de la proximité géographique, explique Marie, la présidente de l'association.

Soutenir le Stade Malherbe s'assume de manière plutôt marrante car dans l'ensemble Caen bénéficie d'une image plutôt sympa. Nos supporters ont plutôt bonne réputation et par le biais de We Are Malherbe ont la réputation d'être plutôt marrant et d'avoir du second degrés. On arrive à afficher nos couleurs sans être trop chambrés (rire)."

Retrouver à la mi-temps du match Paris FC - SM Caen ce vendredi vers 20h45 le portrait de ce groupe de supporters sur notre antenne