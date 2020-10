L'entraîneur du SM Caen Pascal Dupraz invité de 100% Stade Malherbe

Pascal Dupraz est l'invité ce lundi 5 octobre de 100% Stade Malherbe à partir de 18h10. Un an après son arrivée et au moment de la trêve internationale, l'entraîneur du SM Caen viendra répondre aux questions des auditeurs.

Vainqueur pour la troisième fois en six journées et pour la cinquième fois sans se prendre le moindre but, le Stade Malherbe Caen vire en quatrième position à la trêve internationale.

L'entraîneur caennais Pascal Dupraz vient ce lundi répondre aux questions des auditeurs après un an sur le banc caennais et au moment où se clôt le mercato, la période des transferts.

Venez poser vos questions au 02.31.44.48.44 ou via #allomalherbe sur les réseaux sociaux.