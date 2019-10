Pascal Dupraz : "Je réclame aux supporters du SM Caen un peu de temps"

Le SM Caen reçoit Châteauroux ce vendredi à 20h lors de la 10eme journée de Ligue 2. Pour ce premier match sur le banc caennais, Pascal Dupraz a effectué ses premiers choix de joueurs de façon subjective. Le nouveau coach de Malherbe compte sur le soutien et la patience du public caennais.

Caen, France

Le SM Caen va jouer ce vendredi face à Châteauroux avec pour la première fois Pascal Dupraz sur son banc.

Le coach caennais, arrivé ce mardi, a commencer à rencontrer ses joueurs.

"J'en ai vu cinq. Je crois qu'un manager doit être à l'écoute. Je vais prolonger ces entretiens dans les semaines à venir.

J'espère pendant la trêve avoir vu tout le monde à raison de 20 minutes par joueur et par membre du staff."

Jessy Pi, suspendu, est de nouveau absent du groupe caennais. Le capitaine Anthony Gonçalves, touché au mollet, sera également forfait. En tout, Pascal Dupraz devra se passer de six joueurs.

Pour son premier groupe de 18 joueurs, Pascal Dupraz reconnaît qu'il devra effectuer ses premiers choix de façon empirique.

"Il y a huit joueurs qui vont se retrouver en dehors du groupe, explique le nouvel entraîneur du SM Caen. Je n'oublierai pas de dire à ceux qui sont hors du groupe que ce choix est complètement subjectif parce qu'en deux jours il me faut tout analyser. Je ne suis vraiment pas capable de le faire.

J'ai l'aide et le soutien du staff institutionnel et je fais avec mon empirisme et mon ressenti."

Pascal Dupraz croit au choc psychologique du changement de coach et que le SM Caen se mêlera à la lutte pour la montée. Il demande également de la patience aux supporters du club de football normand.

"Je voudrais finir sur une note positive, a-t-il expliqué en conférence d'avant-match.

Je réclame à nos supporters un peu de temps avant de sanctionner nos joueurs parce que je crois que c'est contre-productif.

Si 10.000 personnes veulent livrer un bon accueil aux joueurs, j'ai l'impression que cela aura le meilleur des impacts.

Si au contraire dès lors qu'ils rentrent sur la pelouse nos joueurs sont sifflés, on sortira de cette période délicate mais on prendra peut-être un peu plus de temps à en sortir."