Droit télés et Covid-19 : "C'est double-peine pour le foot" explique Pascal Dupraz

Questionné sur la rupture de contrat entre Médiapro et la Ligue de Football Professionnelle, l'entraîneur du SM Caen Pascal Dupraz a livré son opinion en espérant un rapide retour à la normal sur la question des droits télés.

"J'ai une chance terrible, c'est que je suis propriétaire et il m'est arrivé que certains locataires ne me payent pas. C'est désagréable. Et pour le coup, c'est très désagréable.

Et quand j'ai dit ça, à mon niveau j'ai tout dit. C'est fâcheux pour le foot parce que les droits télés nous payent. Cela me paye et cela paye tout le monde.

Il faut vite que la situation revienne à la normale pour le bien de l'économie du foot et le plus vite sera le mieux. Mais on a confiance. On a des dirigeants de la Ligue de Football Professionnelle qui sont avertis donc à chacun son job.

Fort heureusement, on ne subit pas ça ici au Stade Malherbe mais certainement qu'au club certains se font du soucis et je les comprends parce que ce sont quand même des entreprises et à ce titre-là le football est certainement un des secteurs de l'économie qui est touché par le Coronavirus mais également touché par le non-paiement des droits télés. Donc c'est double-peine pour le foot. Vivement qu'on revienne à une situation normale pour le bien de tout le monde."