Pascal Dupraz : " Ramener le SM Caen à sa place"

Caen, France

Pascal Dupraz s'est engagé pour deux ans plus une en option pour coacher le SM Caen. L'ancien entraîneur d'Evian Thonon Gaillard et de Toulouse vient avec son adjoint Stéphane Bernard et son préparateur physique Baptiste Hamid.

"On voulait aller assez vite. L'enchaînement s'est fait rapidement et naturellement avec Pascal Dupraz", explique le président du SM Caen Fabrice Clément.

"Je suis venu relever un challenge, poursuit Pascal Dupraz. A Toulouse, c'était dix pts en dix matchs. Et bien là c'est onze pts en vingt-neuf matchs. C'est moins dur parce qu'on a plus de temps. Vous l'avez compris, cette saison est une saison à part entière où le SM Caen peut retrouver l'élite."

"J'ai réveillé Toulouse, la quatrième ville de France. Si j'ai réveillé Toulouse, je dois être capable de réveiller Caen. Ma volonté est qu'on ne s'ennuie pas."

Sans se lancer sur une analyse des raisons pour lesquelles le SM Caen sous-performe, Pascal Dupraz souhaite apporter ces préceptes. " Et vous verrez des vendredi (contre Châteauroux) que mes préceptes sont différents de ceux en vigueur jusqu'alors."