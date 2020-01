SM Caen : Rémi vit en Kaki sa passion des Rouge et Bleu

Caen, France

Rémi a 28 ans et vous le connaissez peut-être sous son pseudonyme sur les réseaux sociaux : Sierra Mike Charly.

"En fait j'ai mélangé les deux choses qui me tiennent à cœur, mon métier et le Stade Malherbe. J'ai utilisé le langage phonétique radio où SMC se dit Sierra Mike Charly."

Son métier au sein de l'armée l'a amené à quitter sa Normandie natale mais son exil à Nancy depuis 2011 ne l'a pas sevré de son amour du SM Caen , loin de là.

"J'ai pourtant des collègues qui m'ont forcé la main pour aller voir des matchs de l'AS Nancy Lorraine mais je n'accroche pas. Il n'y a pas ce Rouge et Bleu."

Quand lui ou ses collègues partent en mission, ils n'oublient pas de prendre avec eux l'un des peluches à l'effigie du Vikings du SM Caen pour emmener les couleurs des Rouge et Bleu un peu partout dans le Monde.

"Avec des collègues à qui j'ai transmis la fièvre de Malherbe, on se relaye et on lui fait visiter diverses pays. La mascotte est allée en Pologne, au Mali, au Tchad, en Polynésie Française et bientôt au Liban."

Retrouvez ici le Reportage qui lui a été consacré à la mi-temps du match face à Lorient