Ligue 1 : au Stade Malherbe Caen, Patrice Garande, "Je pense qu'on a trop de joueurs"

Le Stade Malherbe de Caen a recruté cette semaine sa 7e (Youssef Aït Bennasser) et sa 8e recrue (Jan Repas). Il compte désormais 29 joueurs (avec les gardiens). C'est trop estime son entraîneur Patrice Garande qui espère désormais des départs mais "personne n'est mis à l'écart."

A 13 jours de la fin de la période des transferts, le SM Caen affiche huit transferts pour dix départs, prêts ou fin d'activités. Les arrivées des milieux de terrain Jan Repas et Youssef Aït Bennasser cette semaine vont offrir de nouvelles solutions à un banc caennais un peu juste lors des deux premières journées dans ce secteur de jeu.

Interrogé sur la possibilité d'une dernière arrivée, l'entraîneur caennais Patrice Garande a évoqué ce vendredi la nécessité de désormais réduire son groupe. Il avait ainsi évoqué les semaines précédentes sa volonté de prêter les milieux de terrain Jordan Nkololo et Valentin Voisin.

Nous on ne fait pas de loft, on ne met pas de joueurs de côté. Tout le monde s'entraîne"

"Je pense qu'on a trop de joueurs, estime l'entraîneur du SM Caen. Si tout le monde reste, il n'y aura pas de soucis. On a une approche différentes de certains clubs par rapport à ça. Est-ce que c'est bien ou non, je n'en sais rien. Nous on ne fait pas de loft, on ne met pas de joueurs de côté. Tout le monde s'entraîne. Après, mon métier, c'est de faire des choix."