Pour la première fois depuis la saison 2012-2013, Patrice Garande n'a pas passé son mois de juin à préparer la saison suivante. Son contrat avec le SM Caen se termine ce samedi 30 juin.

Pour le coup il y a un vrai changement. Ce qui frappe surtout c'est le fait de passer de 50 coups de fils par jour à pas grand chose, de ne pas être concerné par la saison qui suit mais bon quand on est entraîneur on sait que cela fait partie du métier. Je me repose, je prends du bon temps avec ma famille parce que c'est un métier à la fois passionnant et usant.