Caen, France

Patrice Garande a volontiers répondu aux questions des auditeurs en direct sur France Bleu au surlendemain de la qualification de son équipe pour les 16e de finale de la Coupe de France face à Hazebrouck (2-0). L'entraîneur du SM Caen a évoqué la reprise du championnat contre Lille mais également la question de son avenir. Patrice Garande, en poste depuis juin 2012, arrive en juin prochain au terme de son contrat.

La qualification contre Hazebrouck (R1) pour lancer l'année

"Il y avait ce stade plein et cette pelouse qui n'était pas en très bon état. Cela nivelle toujours un petit peu les valeurs. C'est pour cela que j'ai souligné après le match que j'étais satisfait d'une part de la qualification et surtout dont les joueurs ont abordé le match. On a gagné par deux buts d'écart. Ceci dit cela fait longtemps que cela ne nous était plus arrivé. On va garder ce côté positif."

Le SM Caen jouera au prochain tour sur le terrain de Canet-en-Roussillon (N3).

La reprise du championnat contre Lille

Ce match est très important parce que d'une part je souhaite qu'il nous permette de recréer tout de suite une dynamique en retrouvant les valeurs qu'on a eu depuis le début de la saison : une solidité défensive, une attitude cohérente en améliorant évidemment notre efficacité offensive. Cela nous permettrait en cas de victoire de vivre un mois de janvier qui va être compliqué (Lille, Bordeaux, Marseille, Canet-en-Roussillon et St Etienne) en engrangeant de la confiance.

Le Mercato et le dossier Majeed Waris

Il y a beaucoup de noms qui circulent. On va pas mentir aux gens. Majeed Waris fait partie des possibilités de renforts. Après, c'est un joueur qui est sous contrat donc cela peut prendre un petit peu de temps. Patrick Twumasi fait partie des joueurs qu'on a regardé.

Son contrat d’entraîneur qui arrive à échéance en juin prochain

"Je suis quelque fois très étonné de voir certain de mes collègues qui sont dans des clubs et qui disent j'aimerais bien entraîner tel ou tel club. Je suis à 100% avec le Stade Malherbe. Je ne me pose même pas la question de savoir si c'est mieux ailleurs ou de savoir si j'ai envie d'autre chose parce que déjà penser comme ça quelque part c'est déjà être parti. Ma mission c'est de laisser le club en Ligue 1 et puis après on verra bien ce qui se passe.

Au Stade Malherbe, je sais ce que j'ai. Je connais le budget du club. Je sais ce qu'on pourra faire et ce que l'on ne pourra jamais faire. Je connais les difficultés qu'il) y a d'entraîner chaque saison mais je connais aussi le bien-être qu'il y a d'être entraîneur à Malherbe parce qu'on me fait confiance."

Réécouter l'émission Allo Malherbe