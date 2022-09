Patrice Garande : "Le SM Caen a une équipe pour terminer dans les cinq premiers"

Patrice Garande est le dernier coach à avoir fait monter le SM Caen en Ligue 1. C'était en mai 2014 et c'est l'un de ses souvenirs les plus marquant de sa carrière. Il est revenu sur ce fait marquant et sur le club de foot normand ce lundi dans Allo Malherbe.

La dernière montée du SMC en Ligue 1

"C'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Déjà, il y avait une attente par rapport à cela. Quand on est entraîneur, on vit notre passion par procuration à travers ce que font les joueurs. Quand on sait ce que représente Malherbe et compte tenu de l'attente qu'il y avait cette saison là. C'était à la fois une délivrance et un grand bonheur. L'année d'avant, on l'avait loupée de peu mais il y a eu une certaine continuité. C'est ce qui faisait la marque de fabrique du Stade Malherbe. Les entraîneurs ne changeaient pas souvent. Je note qu'il y a une certaine continuité aussi maintenant. J'espère que cela va laisser augurer d'un final comme celui qu'on a connu parce que c'est un club non seulement qui mérite d'être en Ligue 1 mais qui doit être en Ligue 1. C'est quand même je trouve une place importante dans le foot français."

La fin de sa collaboration avec Dijon

"J'avais pris la décision de quitter Dijon à Noël mais l'objectif n'était pas atteint puisque quand j'étais arrivé, l'équipe était 19e et avait pris un pt en cinq matchs je crois. C'était un petit peu compliqué. L'objectif était de finir à la meilleure place possible et de sauver le club pour qu'il reste en Ligue 2. Et quand cela a été acquis, j'ai dit à mon président que je ne souhaitais pas rester pour des raisons personnelles. Sans trop rentrer dans les détails, vous avez besoin pour vous exprimer quand vous êtes entraîneur de trouver tous les paramètres nécessaires pour pouvoir jouer la montée la saison suivante. Et je ne m'y retrouvais pas. D'un commun accord on a décidé de communiquer avec le président pour cette séparation à l'amiable un mois avant la fin. Cela permettait au président de travailler sur un nouvel entraîneur. C'était aussi faire preuve d'honnêteté vis à vis des joueurs."

Son avenir

"C'est déjà difficile de trouver des clubs. Il y a vingt clubs en Ligue 1, vingt clubs en Ligue 2. L'année prochaine il y aura dix-huit places en Ligue 1, dix-huit en Ligue 2. Ensuite il y a le National avec des équipes pros et d'autres pas. On fait un métier tellement passionnant qu'il vaut mieux le faire en étant content le matin en se levant d'aller entraîner les joueurs. Je suis dans l'attente d'un projet. Je vais avoir 62 ans. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Je vais voir si je peux trouver quelque choses pour m'épanouir encore dans ce métier et dans le football. C'est ma passion. On verra bien. Je pense qu'il est encore un peu tôt. Il y aura une période où je pense que des postes vont se libérer. C'est malheureux mais c'est la loi de notre métier. On va voir."

Le SM Caen cette saison

"Ils ont une équipe pour être dans les cinq premiers tranquille. J'ai assisté à deux matchs et notamment celui de Guingamp (4-1). Je trouve que c'est une équipe assez performante qui manque peut-être d'un attaquant pour vraiment postuler aux deux premières places mais ils vont faire une belle saison."