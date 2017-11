SM Caen - Patrice Garande souhaite le recrutement d'un attaquant de profondeur

Après le nul arraché ce dimanche face à Nice dans les arrêts de jeu (1-1), l'entraîneur du SM Caen Patrice Garande a rappelé son souhait de voir le club recruter un attaquant supplémentaire capable de jouer dans la profondeur.

Le SM Caen a tenu en échec Nice en inscrivant un but dans les arrêts de jeu face à grâce à Ronny Rodelin. Depuis le début de saison, le club de football caennais a du mal à être efficace dans les derniers mètres et à approvisionner en ballon ses attaquants. Malgré un bon début de saison, l'équipe de Patrice Garande possède la 18e attaque de Ligue 1. L'entraîneur caennais espère obtenir un renfort supplémentaire afin d'élargir sa palette d'attaquants.

Je vais voir mon président et on va parler de ça

"Je souhaite avoir un attaquant de profondeur. Après, est-ce qu'on va le faire, je ne sais pas. Je vais voir mon président et on va parler de ça. Quand on a commencé la saison je voulais un attaquant d'un certain profil. Je trouve qu'il nous manque quelque chose dans la profondeur. Il y en a qui pourrait rendre l'équipe encore plus performante. On n'a pas le profil d'un garçon comme Yann Karamoh dans notre effectif. Ça pourrait me permettre de gérer des semaines à trois matchs, de poser aussi des problèmes aux adversaires en fonction des adversaires contre qui l'on joue."

Je ne souhaite pas un attaquant pour en remplacer un autre. C'est juste une question de profil pour rendre encore l'équipe plus compétitive.

"Quand on fait le bilan, on a 19 pts. On pourra dire qu'on a fait une première partie de saison intéressante. Après mon travail, c'est de tirer le meilleur avec l'effectif que j'ai à ma disposition et très franchement depuis le début je n'ai qu'à me louer des joueurs que j'ai et de leur état d'esprit. Je ne souhaite pas un attaquant pour en remplacer un autre. C'est juste une question de profil pour rendre encore l'équipe plus compétitive."