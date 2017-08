SM Caen - Patrice Garande trouve la venue de Neymar fantastique pour la Ligue 1

Interrogé lors de la conférence d'avant match pour la rencontre Montpellier-Caen, l’entraîneur normand a exprimé sa satisfaction de voir arriver en Ligue 1 la star Brésilienne avec le maillot du PSG.

Ces deux dernières saisons, le SM Caen a connu des fortunes diverses face au PSG. Si le club normand a sauvé sa place en Ligue 1 lors de la dernière journée au Parc des Princes en mai dernier (1-1), il a également été corrigé deux fois 6-0 en 2015 et en 2016 par le club de la capitale.

Cela n'empêche pas Patrice Garande de se réjouir de la venue attendue de Neymar au PSG ne serait-ce que pour l'attractivité de la Ligue 1.

"Pour la Ligue 1 je trouve ça fantastique"

"Que Paris ait les moyens de se l'acheter, ce n'est pas surprenant, relève l'entraîneur caennais. Je suis forcément pour. Après, je serai contre quand ils joueront contre nous (sourire). Pour la Ligue 1, je trouve ça fantastique. On peut toujours après ironiser là-dessus. On entend tellement de choses sur la Ligue 1. Tout le monde n'arrête pas de dire que la Ligue 1 c'est bidon, c'est zéro, c'est un championnat de merde, le niveau est faible... Quand des joueurs comme ça vienne... Alors évidemment, c'est Paris mais à mon avis ça ne doit pas être si bidon que ça."

"On entend tellement de choses sur la Ligue 1. Tout le monde n'arrête pas de dire que c'est bidon, c'est zéro.... ça ne doit pas être si bidon que ça"

" Le mec vient du Barça. Il vient au PSG. Il va jouer contre Caen, contre Amiens, contre Strasbourg. Même si on sait bien qu'il y a peut-être autre chose que l'intérêt sportif mais où il était il n'était pas malheureux non plus. Je n'y vois que des choses positives. Pour l'instant je trouve que ce n'est que du bonheur. Quand on jouera contre eux, ce sera un peu plus compliqué (rire)."