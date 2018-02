Comme la saison passée le PSG affronte un club espagnol en huitième de finale de la Ligue des Champions et comme l'an passé le match aller tombe le jour de la Saint Valentin. Le gardien du SM Caen Rémy Vercoutre pourra compter sur la compréhension de son épouse.

"On pourra faire les deux, explique avec le sourire le portier caennais. Ça sera un très bon repas en amoureux mais avec la télé en fond. Je vais baisser le son voire ne pas en mettre et puis on va jeter un oeil. On va essayer d'allier l'utile à l'agréable. J'ai une femme charmante qui comprend bien que c'est un match important et puis j'ai envie de le voir donc on va faire les deux."