SM Caen - Patrice Sauvaget : "Il faut croquer dans ces deux matchs"

Dix jours après avoir clos l'année 2022 sur un nul frustrant à Saint Etienne (1-1) , le SM Caen lance 2023 sur une semaine à deux rendez-vous : contre Bordeaux ce mardi et à Sochaux ce samedi.

"Je pense qu'on a deux gros matchs fantastiques à jouer, estime Patrice Sauvaget, entraîneur principal en l'absence de Stéphane Moulin. Il faut croquer dans la pomme avec ces deux matchs-là parce qu'on joue le 2e et le 3e. Il faudrait faire de bons résultats contre ces équipes pour montrer à quel niveau on peut espérer être dans ce championnat et ce que l'on veut faire dans la deuxième partie de saison. Il restera encore derrière 19 matchs à jouer mais c'est voir si on peut se positionner pour être dans le haut de tableau."

Les supporters sont là mais sont remontés

Près de 15.000 spectateurs devraient assister à la rencontre de ce mardi contre Bordeaux. Mais les points perdus dans les arrêts de jeu à Bastia et à Saint Etienne associés à l'élimination sur tapis vert en Coupe de France font monter la grogne dans les travées à l'image du communiqué du principal groupe de supporters caennais, le MNK 96.

"C'est une période qui n'est pas facile mais c'est dans les périodes un peu plus délicates qu'on doit voir l'unité au sein du club. Vous savez, quand les supporters sont déçus de ne pas nous voir gagner, nous le sommes autant qu'eux voire plus. Je peux vous dire que les lendemains de résultats négatifs, je les vis très mal comme les joueurs et comme tout le monde. Parce qu'on est investi dans le projet du Stade Malherbe et qu'on a envie de faire mieux comme les supporters le souhaiteraient. Effectivement on est dans une période délicate mais c'est à nous de faire tourner les choses et revenir à une période un peu plus sympa à vivre. Là, on a besoin de tout le monde et surtout des supporters."

L'effectif Caennais : encore trop tôt pour Anton Salétros

Le latéral gauche Johann Obiang est toujours absent même s'il a repris ce dimanche. Le jeune attaquant belge Norman Bassette qui a connu des problèmes musculaires ces dernières semaines est également indisponible. La recrue suédoise Anton Salétros poursuit son programme de reprise. "Il a joué son dernier match le 13 novembre, rappelle Patrice Sauvaget. On a une préparation à faire avec lui pour qu'il ne se blesse pas et qu'il monte progressivement en régime. Il a arrêté près de six semaines, il est prématuré aujourd'hui de dire à quelle date il reviendra."

L'impatience autour de Norman Bassette

L'attaquant Belge n'a effectué que quatre apparitions en dix-sept journées et n'a cumulé que trente minutes de jeu. Un temps que certains supporters aimeraient voir augmenter. "C'est un jeune joueur qui a une marge de progression importante rappelle Patrice Sauvaget. Et qui dit marge de progression dit qu'il doit y avoir du travail derrière à continuer de faire avec lui. Il y a des passages à respecter. Passer de U19 au monde pro, c'est un monde d'écart important. C'est un apprentissage qui prend plus ou moins de temps suivant les joueurs mais qu'il faut respecter."

Le groupe du SM Caen à choisir parmi : Anthony Mandréa, Yannis Clémentia - Hugo Vandermersch, Ali Abdi, Emmanuel Ntim, Romain Thomas, Ibrahim Cissé, Adolphe Teikeu - Jessy Deminguet, Yoann Court, Bilal Brahimi, Noé Lebreton, Caleb Zady Séry, Quentin Daubin, Djibril Diani, Hianga'a Mbock- Samuel Essende, Godson Kyeremeh, Alexandre Mendy, Benjamin Jeannot.