SM Caen - Patrice Sauvaget : "offrir une victoire à notre coach et à ses proches"

Six jours après s'être rendu à l'inhumation d'Armelle Moulin, le SM Caen va donc jouer ce fameux match chez le quatrième, Sochaux, ce vendredi. Un report qui avait amené des crispations entre les deux clubs après un premier refus du club doubiste de changer la date du match.

"On ne va pas rallumer une polémique, se défend Patrice Sauvaget mais enfin ce match va se jouer et on aurait pu éviter tous les problèmes qu'il y a eu. Heureusement, la raison l'a finalement emporté. Je crois que le président de Sochaux s'est excusé d'avoir mal agi à ce moment là. On va plus se concentrer plus sur le jeu avec effectivement une émotion particulière parce qu'"on sait les conditions qui ont amené ce match à se jouer demain (vendredi) et bien sûr on aura un tas de pensée pour tout un tas de raison."

et d'ajouter : "Il faut être vigilant avec les émotions. Le surplus de motivation, c'est d'enfin de pouvoir offrir une victoire à notre coach et à ses proches. C'est surtout ça qui nous guide par rapport au match de demain (vendredi)."

Car le SM Caen s'attaque à nouveau à de "la haute montagne" en affrontant Sochaux. Une équipe qui n'a perdu qu'une fois à domicile et qui possède à la maison la meilleure attaque du championnat de Ligue 2.

Lors des séances de la semaine, Malherbe a retravaillé son système à quatre défenseurs et pourrait être amené à le reconduire après l'avoir utilisé lors de la 2e mi-temps face à Bordeaux (2-2).

"Maintenant de dire si à terme il va être reconduit de façon plus ou moins durable, je pense que c'est encore un peu trop tôt mais c'est une chose sur laquelle on travaille, explique l'entraîneur du SM Caen en l'absence de Stéphane Moulin. Il y a tout un équilibre à trouver avec et sans le ballon. C'est d'être encore plus vigilants les uns par rapport aux autres dans ce que l'on doit faire. Cela va demander un effort supplémentaire des joueurs offensifs et d'être encore plus vigilant sur leur déplacement et leur replacement défensif. Et puis ce sont surtout des automatismes surtout à trouver."

L'effectif du SM Caen

Il faudra à nouveau se passer de Johann Obiang qui a dû écourter la séance de jeudi matin.

"Une petite rechute confirme Patrice Sauvaget mais pas au même endroit, à l'ischio. Il repart à l'infirmerie malheureusement. Si ce n'est Lamine (Sy) blessé de longue date, tout le monde est disponible. Anton Saletros ne sera pas dans le groupe ce week-end. J'ai eu une discussion avec lui. Il aurait pu venir avec nous mais un temps de jeu qu'on ne peut pas déterminer par avance. Après discussion, il a préféré rester - et j'étais complètement de cet avis - rester ici pour jouer avec la réserve ce samedi (contrer Evreux) sachant qu'on va arriver sur une semaine à trois matchs derrière et qu'on aura besoin de tout le monde."

Le Groupe à choisir parmi : Yannis Clemencia, Anthony Mandréa - Ali Abdi, Hugo Vandermersch, Emmanuel Ntim, Ibrahim Cissé, Adolphe Teikeu, Romain Thomas - Jessy Deminguet, Noé Lebreton, Quentin Daubin, Bilal Brahimi, Djibril Diani, Hianga'a Mbock, Yoann Court - Caleb Zady Séry, Benjamin Jeannot, Alexandre Mendy, Samuel Essende, Godson Kyeremeh.

Sochaux - SM Caen à suivre ici sur France Bleu ce vendredi

