SM Caen - Patrice Sauvaget : "On aurait dû plier le match"

Patrice Sauvaget, entraîneur du SM Caen (en l'absence de Stéphane Moulin) : "Je crois que c'est même pire qu'à Bastia parce que mener un à zéro et concéder l'égalisation à la 91e malgré des situations et des occasions qu'on a eu notamment sur la seconde mi-temps. On aurait dû plier le match. Cela fait plusieurs fois que cela nous arrive et on doit être capable de mieux jouer ses occasions et de se mettre à l'abri. J'ai l'impression de me répéter par rapport à il y a quatre jours. Quant on arrive pas à tuer le match et bien forcément on peut vite se retrouver en difficulté."

Romain Thomas, capitaine du SM Caen : "C'est dommageable parce que sur l'ensemble du match, c'est vrai qu'ils ont eu le ballon mais en action franche on en a eu aussi, sur des situations de contre. Ce qui est frustrant, c'est que cela arrive deux fois de suite en l'espace d'une semaine. On doit apprendre de nos erreurs. A Bastia, on concède le but à la 91e, ce soir (vendredi) à peu près pareil. Je ne pouvais pas m'empêcher de le dire à haute voix dans les vestiaires, pas pour critiquer qui que ce soit mais pour sonner un peu l'alerte et remettre un peu les choses dans l'ordre aussi. Il faut impérativement ne plus laisser passer les points sur ce genre de match-là. quand on a quelque chose entre les mains, il faut le garder."