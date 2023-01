SM Caen - Patrice Sauvaget : " Une victoire dédiée au coach et à sa famille"

Patrice Sauvaget, entraîneur du SMC en l'absence de Stéphane Moulin : "C'est... pfrr déjà c'est une victoire d'abord que l'on va dédier vous vous en doutez bien au coach (Stéphane Moulin) et à sa famille forcément dans ce moment difficile. Cela fait longtemps que l'on y pense. On n'avait pas encore réussi à lui offrir ce petit coin de ciel bleu entre guillemet si je puis m'exprimer ainsi. Et donc je félicite forcément les gars pour la débauche d'énergie, la qualité aussi qu'ils ont mis dans le match. Pourtant, cela n'avait pas bien commencé. Mais ils ont encore été épatant et su trouver les ressources morales pour revenir dans le match et pour l'emporter.

Je pense que sur la deuxième mi-temps, ce n'est pas illogique. En dehors des qualités morales qu'il fallait démontrer parce qu'on a mal débuté , on a perdu un joueur sur blessure (Caleb Zady Séry, luxation de la clavicule). Je pense qu'on aurait pu nous siffler un pénalty aussi. On avait pas grand chose pour nous. On a eu sur la deuxième mi-temps des situations. On a eu un but hors jeu, on a eu des situations où on aurait pu mieux faire et puis on a quand même réussi à marquer deux buts donc c'est une grosse satisfaction.