Pierre-Antoine Capton : "Ne plus jamais vivre ce que le SM Caen a vécu ces trois dernières années"

Pendant près d'une heure, Pierre-Antoine Capton a répondu aux questions des auditeurs de 100% Stade Malherbe 48h après le maintien obtenu face à Clermont (2-1).

Le président du conseil de surveillance est revenu sur sa première saison aux commandes du club de foot normand et de la suite qu'il entend imprimer.

La victoire contre Clermont et le maintien sur le fil

"Ça a été évidemment un soulagement ce samedi. Ce n'est pas une fin en soi parce qu'il y a encore énormément de travail mais je dois dire qu'on a été avec Olivier Pickeu (Le président exécutif), les équipes d'Oaktree, tous les salariés du Stade Malherbe et les joueurs heureux de cette issue. Elle était méritée. Maintenant il est temps de penser à la suite.

On était sur le bord de la pelouse. Il y a cette égalisation qui nous assomme. Il s'est passé pas mal de choses cette semaine-là et la veille avec l'équipe et Olivier Pickeu on était dans un hôtel en Normandie un peu à huis clos. On a montré deux choses aux joueurs après le dîner. On leur a d'abord montré le sauvetage contre le PSG (1-1) et puis les deux buts que le SM Caen avait marqué contre Clermont-Ferrand (2-1) il y a quelques années dont le dernier à la 92e minute pour leur dire que jusqu'au bout tout était possible.

Je dois vous avouer que j'y ai cru. Je savais qu'il allait se passer quelque chose. Ils m'ont donné raison. Il y a ce penalty et ensuite beaucoup beaucoup de soulagement parce que le club le mérite."

La fin d'un chapitre terrible du SM Caen

"J'ai gardé dans ma tête pendant toute cette saison le jour où Jean-François (Fortin) a été renvoyé du club. J'en avais énormément d'émotion et puis de colère parce que ça a été un chapitre difficile pour le Stade Malherbe Caen à l'époque. C'est sans doute à cause de ce moment-là qu'on a vécu ces trois saisons terribles et je pense qu'il y a quelque chose qui s'est refermé samedi soir. Un chapitre terrible pour le club.

Il fallait sans doute traverser cette période-là - et c'est ce que j'avais pensé à l'époque - mais aujourd'hui on va être concentré vers de bonnes énergies et je crois vraiment que le match de samedi va construire quelque chose de très important pour la suite."

Une première saison difficile

"On a déjà mis pas mal d'argent dans le club puisqu'il était dans une situation financière très difficile. On a fait aussi un travail que les gens n'ont pas vu mais très difficile. C'est un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui a été mené par Olivier Pickeu et Arnaud Tanguy (Le directeur général). Il y a quand même des salariés qui ont travaillé pour Malherbe et qui quittent le club - près de 25 CDI. C'est un passage obligé mais qui a été humainement difficile. Cela n'a pas été de gaieté de cœur mais pour bien comprendre, le club était en train de mourir au moment de sa reprise. Je suis désolé d'utiliser ces termes-là. Et si on ne fait pas ce travail de réinjecter de l'argent (Plus de dix millions d'euros) et si on ne fait pas ce travail de faire ce plan, le club n'existe plus.

Cela a été difficile. Tout le monde a été courageux. Cela a eu forcément un impact sur le moral des joueurs et de tout le monde mais il fallait passer par là pour la survie du club. Aujourd'hui, on a un soulagement depuis samedi. On travaille depuis pas mal de temps sur la saison prochaine. Il y a encore des inconnues dans le monde du foot : quels seront les droits télés? Quel sera l'argent reçu par tous les clubs? Personne ne connaît encore le montant des droits attribués.

Une fois qu'on l'aura on pourra valider certains de nos investissements. J'ai lu aujourd'hui (lundi) des noms d'entraîneurs validés, des noms de staffs... Je peux vous dire du fond du cœur qu'on a des envies et des désirs mais rien n'est fait avec personne ni avec Stéphane Moulin ni d'autres qu'on a pu rencontrer.

Tant qu'on ne connaît pas les montants que le SM Caen pourra recevoir, on va essayer de ne pas faire n'importe quoi et de construire avec un plan économique qui permettra au club de durer le plus longtemps possible.

Mon seul but, c'est de ne plus jamais vivre ce que le club a vécu ces trois dernières années."

La venue de Stéphane Moulin : "C'est évidemment une des options"

"Evidemment il parle avec Olivier Pickeu. Ils se connaissent. Il s'apprécient beaucoup. Evidemment, Stéphane Moulin est un très grand entraîneur. Il a entraîné Angers SCO avec beaucoup de réussite depuis de nombreuses années. C'est un grand coach de Ligue 1. Nous, nous sommes en Ligue 2. On reconstruit un projet donc déjà la marge est haute.

Ce serait formidable pour nous d'avoir Stéphane Moulin ou d'autres entraîneurs qu'on a pu rencontrer mais très honnêtement ce serait vous mentir aujourd'hui de dire que Stéphane Moulin est entraîneur du Stade Malherbe Caen. On s'en reparlera quand il y aura plus de visibilité sur la saison prochaine mais c'est évidemment une des options."

La saison prochaine

"Ce sera un effectif plus cohérent que celui qu'on a récupéré. Un effectif qui avait été constitué par quatre ou cinq entraîneurs en trois saisons donc on va essayer d'écouter le prochain entraîneur. Une fois qu'il sera choisi, il travaillera avec Olivier Pickeu et Yohann Eudeline (Le directeur sportif). On va essayer de se baser sur une identité très normande avec nos jeunes joueurs et puis faire en sorte de le faire progresser.

Vous avez dans l'effectif des pépites. Je pense à Sullivan Péan, Alexis Beka Beka, Jessy Deminguet et tout un tas de jeunes sur lesquels ont compte évidemment. Je ne vais pas tous les citer mais on a un vivier important et puis on va apporter un peu d'expérience autour de tous ces jeunes-là."

Le prochain passage devant la DNCG

"Je pense qu'il devrait bien se passer. La dernière réunion qu'on avait fait avec la DNCG, on avait été surpris d'avoir cet encadrement de la masse salariale. L'arrivée d'Oaktree qui est un fond d'investissement sérieux avec des capitaux importants était très rassurant. Maintenant, je pense que les règles vont changer cette année.

Dans la situation du Covid, ils vont avoir besoin d'être encore plus rassurés. Si vous annoncez des transferts, il faudra mettre de l'argent en face pour montrer qu'ils sont vraiment réalisés. La force du club aujourd'hui, c'est d'avoir un actionnaire comme Oaktree qui va permettre de passer toute cette période.

Oui, on est confiant mais c'est important d'avoir deux choses : des recettes en face qui passent par des droits télés et puis des partenaires du club qui vont nous suivre. Par exemple, au moment où je vous parle, il n'y a plus de sponsors maillots pour l'année prochaine. Cela va faire partie du travail auquel on doit s'atteler dès maintenant. "