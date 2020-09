Dans un communiqué, Pierre-Antoine Capton et Oaktree Capital Management ont officialisé ce lundi 07 septembre l'acquisition du SM Caen via une prise de participation majoritaire.

Ligue 2 - Pierre-Antoine Capton et Oaktree officialisent l'acquisition du Stade Malherbe Caen

Après avoir obtenu l'accord des actionnaires aussi bien majoritaires que minoritaires du Stade Malherbe Caen et avant le vote du conseil municipal de Caen, le fonds d'investissement américain Oaktree et Pierre-Antoine Capton ont annoncé l'acquisition du club de football normand ce lundi 07 septembre via un communiqué de presse.

Le samedi 29 août, le conseil de surveillance avait déjà nommé Olivier Pickeu président exécutif du SM Caen.

Le communiqué confirme que l'opération sera finalisée après un passage devant la DNCG à la mi -septembre. Elle "marque un tournant dans l'histoire du Stade Malherbe Caen et forge des ambitions sportives fortes pour la saison 2020-2021."

"Le Stade Malherbe Caen fait partie de ma vie et c'est une immense responsabilité de pouvoir en prendre le contrôle avec un partenaire comme Oaktree, déclare Pierre-Antoine Capton dans le document de presse. Ensemble, nous allons écrire un nouveau chapitre de l'histoire du club en respectant ses valeurs."

"Nous nous réjouissons de l'aboutissement de nos discussions avec Pierre-Antoine Capton et les partenaires historiques du stade Malherbe Caen, poursuit dans ce communiqué Vincent Catherine, le directeur général d'Oaktree chez Oaktree, un club avec un potentiel de développement important et qui s'appuie sur une histoire et des infrastructures fortes."