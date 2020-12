La Playlist Rouge et Bleu de François Duval : " J'ai dit au DJ du Vélodrome de baisser le son"

A chaque mi-temps des matchs du SM Caen, nous vous proposons de découvrir les goûts musicaux et les chansons appréciées par les joueurs, dirigeants et supporters du club normand. Pour la réception de Troyes, vous avez découvert la Playlist Rouge et Bleu de François Duval, le speaker du SMC.

C'est l'une des voix de France Bleu Normandie et la voix du Stade d'Ornano. François Duval a partagé ses goûts et ses souvenirs musicaux.

L'un de ceux qui l'a marqué remonte à l'Euro 2016, quand il était speaker pour la compétition au Stade Vélodrome.

"On a mis une fois le célèbre tube de Gala "Free from Desire" en playlist lors du premier match de l'Euro au Vélodrome entre l'Angleterre et la Russie. Et à un moment, on voit le public qui réagit. Je fais au DJ : "Attends! Attends! Attends! Arnaud, baisse le son."

Il baisse le son et là tous les supporters Anglais reprennent le titre. Alors on ne sait pas si c'est parti du Vélodrome mais ce titre-là est devenu un hymne de l'Euro 2016. On l'a remis à la mi-temps et tout le stade chantait. Même les Russes chantaient."