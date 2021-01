A la mi-temps des matchs du SM Caen, nous vous faisons découvrir les goûts musicaux et les chansons appréciées des joueurs, dirigeants et supporters du club de football normand. Pour le déplacement à Auxerre, vous avez découvert la Playlist Rouge et Bleu de Christophe Vaucelle, le capo du MNK96

La Playlist Rouge et bleu de Christophe Vaucelle : "Football et musique ont toujours été liés"

Christophe Vaucelle alias "Olaf" préside Malherbe Normandy Kop, le principal groupe de supporters du SM Caen. Et la musique tient évidemment une part importante dans sa vie.

"Le football et la musique ont toujours été liés. C'est très important dans la culture supporters. D'ailleurs une grosse partie de nos chants sont repris de vraies chansons. C'est indissociable."

Parmi les souvenirs musicaux qui accompagnent sa passion et son soutien au Stade Malherbe Caen, Olaf retient "Seven Nation Army", un titre des White Stripes.

"C'est vrai qu'on est le premier groupe de supporters à avoir lancé ce chant en tribune qui a fait du chemin depuis parce que la planète entière le reprend.

La première fois qu'on l'a chanté en parcage, c'était à Lorient. On l'a chanté trois fois et on a marqué trois fois. Et on a gagné 3-2. Ce chant a vraiment une importance pour nous."