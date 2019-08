SM Caen : une première sans filet réussie pour Rémy Riou

Caen, France

Rémy Riou n'aura pas été épargné pour sa première par les joueurs de l'AC Ajaccio en subissant près de 25 tirs. Ils auront permis de le mettre en valeur à peine deux jours après son officialisation dans l'effectif du SM Caen.

Le gardien caennais a été l'un des grands artisans du premier succès de la saison de son nouveau club en Corse (2-1).

"C'est un très très grand gardien, estime son capitaine Anthony Gonçalvès. J'ai des collègues qui le connaissait avant et qui m'en avait parlé en bien.

Et c'est vrai que ce soir (vendredi) il nous soulage. On sait très bien que forcément quand on est à dix sur une pelouse qui n'a pas forcément aidé à pouvoir contrôler le ballon comme on le souhaitait, il a été très important."

C'est difficile pour les repères mais il faut vite s'adapter. Après, j'ai 32 ans. J'ai fait quelques clubs. Rémy Riou

Cette succession de défis et d'arrêts (duels face au remuant Zady Séry, frappe de mule de Corinus, tir puissant et vicieuse de Choplin dans les arrêts de jeu...) ont permis à Rémy Riou de ne pas cogiter et de faire parler son expérience dans une équipe qu'il va devoir apprendre à connaître.

"C'est bien, ça nous met dans le bain directement, relevait le portier caennais en sortant des vestiaires. C'est sûr qu'après, c'est difficile pour les repères mais il faut vite s'adapter. Après, j'ai 32 ans. J'ai fait quelques clubs. Il y a des super mecs dans le groupe donc c'est plus facile pour s'intégrer."

C'est quelqu'un qui parle beaucoup et avoir quelqu'un qui parle beaucoup derrière ça rassure. Anthony Weber

Recruté après le départ de Brice Samba pour Nottingham Forest, Rémy Riou s'est assez bien adapté dans une défense à trois centraux dont l'un (Djibril Diaw) a été expulsé avant l'heure de jeu.

"Il est prêt. Il va beaucoup nous apporter, estime son nouvel équipier Anthony Weber. C'est quelqu'un qui parle beaucoup et avoir quelqu'un qui parle beaucoup derrière ça rassure."