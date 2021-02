L'effectif du SM Caen tire la langue avec la succession de matchs et de blessures

La succession de matchs en février commence à coûter cher au SM Caen. Vendredi soir, Jonathan Rivierez, le joueur caennais le plus utilisé de la saison a dû serrer les dents et rester sur le terrain pour ne pas laisser son équipe à dix. un peu plus tôt, c'est Prince Oniangué qui avait dû dire également stop et se faire remplacer.

Depuis le début de l'année 2021, le SM Caen a dû jouer huit matchs en trente-deux jours. Dans le même temps, Pascal Dupraz a vu dix de ses joueurs passer par la case infirmerie dont quatre en plein match.

"On est dans un marathon en terme de matchs, a ainsi déploré Oswald Tanchot, l'entraîneur d'Amiens à l'issue de la rencontre. Il y a des joueurs qui ont fini blessés à Caen, des joueurs qui ont fini fatigués chez nous. J'aimerais entendre parfois le syndicat des joueurs sur ces problèmatiques. Deux joueurs se sont blessés à Caen. Ce n'est pas surprenant. C'est même miraculeux qu'il n'y en ai pas plus avec les déplacements et les terrains gras."

Les victimes de coups et autre chocs

Le plus durement touché est le gardien Rémy Riou (choc contre Guingamp puis à l'entraînement), dont la durée de l'indisponibilité n'est pas encore clairement établie.

Avec lui se sont ajoutés Kelian Nsona victime d'un coup sur la cheville à l'entraînement et Benjamin Jeannot, touché à la cheville également lors d'une séance.

Le gardien Garissone Innocent est également absent après son malaise en plein match face à Chambly (2-4)

Les joueurs qui reviennent de blessure

Le staff caennais a dû faire preuve de patience pour ne pas faire rechuter Yacine Bammou, blessé à Pau (0-1), et Yoann Court, sorti sur blessure contre Toulouse (2-2).

Ce dernier pour son retour en tant que titulaire a d'ailleurs été sorti prudemment à l'heure de jeu. Yacine Bammou, lui, avait enchaîné deux petites rentrées avant de retrouver sa place en pointe.

Steeve Yago a repris sa place à droite après une reprise progressive via le banc.

Les corps qui flanchent

On en revient à l'accumulation de matchs en février et aux plages de récupération dénoncées par le coach amiénois. Et ce n'est pas faute d'être prudent, Pascal Dupraz utilisant le coaching et la règle des cinq changements pleinement.

Sur les treize derniers matchs, neuf fois l'entraîneur caennais a fait participer cinq remplaçants. Et par trois fois, ce sont quatre joueurs de son onze de départ qui ont pu souffler et céder leur place sur le terrain.

A Auxerre, pour le match où Pascal Dupraz fut le plus économe en terme de changement, ce sont quand même trois joueurs qui ont jailli du banc (L'auteur de la passe décisive et du but de l'égalisation).

Ces précautions n'ont pas empêché les blessures.

Outre Yacine Bammou (décembre) et Yoann Court (janvier) qui avaient stoppé en plein match plus tôt, Yoël Armougom a dû dire stop juste avant Valenciennes (élongation). Et vendredi soir, sur un geste défensif (Prince Oniangué) et une course (Jonathan Rivierez), ce sont deux cadres qui ont dû regagner les vestiaires pour l'un et serrer les dents pour le second.

Un autre défenseur central, Anthony Weber, avait également dû laisser sa place en cours de match face à Rodez.

Sans son effectif large et le talent précoce de ses jeunes (Sullivan Péan, Alexis Beka Beka, Johann Lepenant) , le SM Caen serait aujourd'hui dans une situation encore bien plus compliqué.