Clermont-SM Caen (0-0) - Pascal Dupraz : "On s'en contentera pour cette première"

Pascal Dupraz (Entraîneur du SM Caen)

"Mon sentiment? Mitigé parce qu'on peut l'emporter. On doit mieux finir. Aussi mieux construire. on a des joueurs qui étaient dessous de leur potentiel réelle ce soir mais par contre on doit se satisfaire - mis à part un petit trou d'air en début de deuxième mi-temps parce qu'on ne respecte pas les consignes - globalement c'est un match que l'on maîtrise en tout cas défensivement.

Donc voilà mitigé. On s'en satisfera pour cette première.

Deux bons gardiens que j'ai félicité aussi bien le notre que celui de Clermont pour leurs prouesses, d'avantage les prouesses du gardien clermontois même si Rémy (Riou) a été sûr et efficace."

Anthony Weber, défenseur du SM Caen

"Bien sur on ne peut parler que de bon point. C'est le premier match après un long arrêt. Après c'est vrai que tout n'a pas été bon mais sur un premier match, à l'extérieur, on a beaucoup d'ambition et on sait qu'il reste beaucoup de matchs.

Les premières minutes ont avait un peu la pression de mal faire mais sur un premier match comme celui-là, je ne vais pas dire que la qualité du terrain n'est pas bonne mais ce n'était pas facile de placer son jeu offensif.

On a donc essayer un peu d'allonger mais voilà il y a eu des efforts fournis par les deux équipes et notamment en première mi-temps par nos attaquants qu'on essayé de bouger vers l'avant donc même si on pense qu'il n'y a pas eu trop de mouvements offensifs ou de but il reste encore beaucoup de choses à faire pour les prochains matchs.

Pour la confiance de la défense et pour l'équipe c'est super de ne pas encaisser de buts même pour Rémy (Riou) donc on va se servir de matchs comme cela où des fois on sait que le jeu est un peu fermé mais on reste costaud et mentalement on sait qu'on va garder le score."

Pascal Gastien, entraîneur de Clermont-Foot

"C'est une entrée correcte quand même parce qu'on joue une bonne équipe qui je pense sera dans le haut du tableau en fin de saison donc avec ce qui nous est arrivé à Grenoble (Défaite 4-0 en amical), j'avoue que je craignait un peu ce qui allait se passer ce soir.

Donc c'est bien, c'est un point qui n'est pas volé non plus. On a eu chacun nos périodes avec des périodes plus ou moins bonne ce qui est normal après autant de temps d'arrêt. Cela manque un petit peu de constance et de régularité dans en tout cas dans notre jeu.

On ne concrétise pas dans notre temps fort en deuxième mi-temps . On savait que ce match allait être serré. Il aurait fallu que l'on concrétise dans nos temps forts. Eux ont fait un gros match aussi. Je pense qu'il y avait deux très bon gardiens des deux côtés donc ça fait logiquement un zéro-zéro."