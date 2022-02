SM Caen - Rémy Riou : "Cela fait plus de vingt ans que je suis jugé tous les jours"

Rémy Riou s'apprête à jouer ce samedi à Nancy son soixante-quinzième matchs sous les couleurs du SM Caen. Cette saison, le gardien normand est le seul joueur de l'effectif à avoir participé à toutes les rencontres de championnat. Il n'a cédé sa place que lors de la Coupe de France face à Dinan-Léhon (1-1, 4-1 T.A.B).

Le portier caennais est depuis plusieurs mois souvent remis en cause par des supporters ,que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors de 100% Stade Malherbe le lundi . Des avis parfois (très) tranchés, que désapprouve son coach.

"Que chacun ait son avis et son idée, c'est la démocratie, constate volontiers Stéphane Moulin. Après, je suis au quotidien avec l'entraîneur des gardiens et avec mon staff. On voit ce qui se passe à l'entraînement. On voit comment les joueurs se comportent et le niveau qu'ils affichent. Vous vous doutez bien que si j'avais senti qu'il y avait un autre gardien... Cela m'est arrivé souvent de changer des gardiens mais là, je trouve qu'il y a un procès qui, pour l'instant, n'a pas lieu d'être. Mais encore une fois chacun est libre. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet."

Le fait que le Cherbourgeois Sullivan Péan ait joué les derniers matchs de la saison passée explique peut-être aussi que certains supporters veuillent le voir prendre la place de Rémy Riou et exacerbe les critiques. Des critiques que Rémy Riou dit ne pas entendre ou lire.

"Je ne suis sur aucun réseau social donc je ne peux pas dire ce que les gens pensent de moi. Tout le monde a un avis sur tout le monde. L'être humain est comme ça. Je vais avoir vingt ans de carrière... Cela fait même un peu plus de vingt ans parce qu'au centre de formation, on est jugé aussi. Je suis jugé tous les jours, même à la maison. On est jugé par nos enfants et notre famille. C'est la vie qui est comme ça. Il faut faire abstraction de tout cela."