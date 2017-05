SM Caen - Rémy Vercoutre et Xavier Gravelaine invités de la der de la saison de Allo Malherbe

Le SM Caen a arraché son maintien samedi soir au Parc des Princes (1-1). Pour le 37e et dernier épisode de la saison de Allo Malherbe, le gardien Rémy Vercourtre et le directeur général Xavier Gravelaine reviendront sur le match face au PSG et sur la saison du club normand. On attend vos appels.

Ronny Rodelin d'un plat du pied au Parc des Princes a clos la saison du SM Caen et celle de Allo Malherbe. Pour la 37e et dernière émission avant la trêve estivale, Le directeur général du stade Malherbe Xavier Gravelaine et le gardien caennais Rémy Vercoutre seront nos invités.

Nous reviendrons sur le maintien du SM Caen et ce scénario à rendre cardiaque les supporters et les commentateurs sportifs de 18h10 à 19h. Nous reviendrons également sur cette saison difficile où le club normand aura flirté avec la zone des relégables et les fameux barrages.

