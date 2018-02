Caen, France

A L'aller, les supporters du MNK n'avaient pu organiser l'un des déplacements qu'ils apprécient le plus et n'avaient pas caché leur colère contre la préfecture d'Ille-et-Vilaine.

Pour le match retour, ils espèrent bien voir le SM Caen remporter la rencontre comme à l'aller (1-0).

"Vous savez, quand on n'est pas forcément du coin, on ne se rend pas compte que c'est important pour un normand de gagner face à des Bretons, explique le gardien Rémy Vercoutre. Mais bon voilà cet après-midi, le président et chef des MNK est passé à l'entraînement cet après-midi (mardi) et il nous l'a bien stipulé (rire)."

"Il nous a dit voilà : "c'est important pour nous que vous gagniez." Il n'a pas spécialement besoin de nous le dire. _On avait bien pigé l'histoire. Maintenant cela fait quatre ans que je suis là, j'ai bien compris que Rennes étant relativement proche de Caen, c'est presque un mini-derby_. On a bien pigé l'histoire."