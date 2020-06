SM Caen : l'école de Foot expérimente le protocole de reprise des entraînements

Les jeunes de l'école de Football de l'association SM Caen ont repris le chemin de l'entraînement cette semaine avec assiduité : sur 117 joueurs et joueuses de 7 à 13 ans, 1 seul n'a pas repris.

Ces séances s'effectuent en respectant les recommandations sanitaires de reprise des sports collectifs préconisées par le Ministère des Sports : pas d'utilisation de vestiaire ni de douche, arrivée en tenue, utilisation d'une gourde personnelle et d'un ballon individuel et pas plus de neuf joueurs et un éducateur sur le terrain.

Les règles sont tout autant drastiques pendant la séance afin d'éviter tout contact et de respecter la distanciation entre les joueurs.

Pause boisson et consigne avec respect des règles de distanciation pour ces jeunes footballeurs du SM Caen © Radio France - Olivier Duc

"On n'a pas le droit de faire des passes, de faire un match et on doit respecter les distances mais c'est bien quand même, même si je préfère le foot classique", estime Théo, qui retrouve son équipe des U19.

Par rapport au cœur du métier, on ne peut pas aller à l'essentiel, concède le coach des U9 Jérôme Leneveu. Ils sont là pour les oppositions et pour les matchs. On n'a pas le droit d'échanger le ballon alors qu'on est dans un sport collectif.

Cela nous force à nous creuser par rapport à ce que l'on a l'habitude de rechercher dans le contenu de nos séances."

Les séances font donc travailler techniquement les enfants, chacun devant respecter les espacements et jouant avec son propre ballon.

Les jeunes footballeurs peuvent faire des exercices de motricité et de jonglage en gardant un ballon chacun © Radio France - Olivier Duc

"On peut faire plein de choses, estime Issa, sauf qu'on n'a pas le droit de faire du contact. On peut faire par exemple des jongles, de la motricité, des conduites de ballon, des dribbles mais pas avec notre partenaire."

Pour les pauses, les enfants regagnent chacun un cerceau où les attend leur gourde, là encore pour faire respecter les règles de distanciation.

Malgré ces contraintes, les enfants sont heureux de pouvoir retoucher le ballon à côté de leurs équipiers et de retrouver les terrains. Cette reprise évite de priver les jeunes footballeurs d'activité pendant une demi-année et de tester le protocole de reprise.

Pas de matchs ni de dribbles ou de passes pour les jeunes footballeurs du SM Caen © Radio France - Olivier Duc

"Ils étaient tous prêts, relève avec le sourire Stéphane Pilard, le directeur des activités de l'association Stade Malherbe Caen. On a eu 99,90% de réponses favorables pour reprendre. Ils s'amusent malgré tout. Ils sont heureux de se retrouver, de retrouver leurs éducateurs et puis les éducateurs sont également trop heureux de les retrouver."