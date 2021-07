SM Caen - Reprise du championnat face à Rodez ce samedi et en public au Stade d'Ornano

Stéphane Moulin va vivre son premier match de compétition à la tête des "rouge et bleu" ce samedi à domicile face à Rodez et en public. Trois questions au nouvel entraîneur qui veut reconstruire une équipe marquée par une saison très compliquée l'année dernière :

Quel est le niveau de l'équipe après 5 semaines de préparation ?

"Je pense que sur le travail qu'on a réalisé, on est prêt. Est-ce que ça va suffire ? Je n'en sais rien, mais j'ai vu l'équipe évoluer, progresser au fil des rencontres et du travail. Maintenant, il y a deux aspects. Il y a la capacité et la qualité de notre adversaire qu'on a évidemment supervisé mais cela reste des matches de préparation donc il est difficile pour nous de se mesurer. Le deuxième aspect, c'est que même si j'ai suivi la Ligue 2, c'est encore compliqué pour moi de trouver une valeur à notre groupe par rapport aux autres parce que j'ai besoin de bien analyser le niveau de ce championnat et des équipes qui la composent."

Quelle est l'importance de ce premier match de la saison contre Rodez ?

"Je suis content de l'état d'esprit du groupe. Tactiquement je trouve que ça commence à ressembler à quelque chose mais il y a toujours cette glorieuse incertitude du championnat et surtout du premier match. Le premier match est toujours important, c'est le Jour-J. Il est d'autant plus important compte tenu de ce que l'équipe et le club ont vécu l'an passé, compte tenu aussi du fait que les gens vont revenir au stade avec beaucoup de plaisir, d'envie, d'attente. Il faut donc qu'on soit présent mais cela ne remettra rien en cause. Qu'on gagne ou pas, le championnat ne sera pas fini après ce match mais il faut fixer un objectif précis et très court après la préparation : cet objectif c'est le premier match. "

Le retour des supporters à domicile, au Stade d'Ornano, ça peut changer quelque chose pour les joueurs ?

"Je pense que nos supporters vont être heureux de réintégrer les tribunes. Je sais que cela peut être un soutien à moment difficile d'un match, ça peut aussi, et je l'espère, transcender l'équipe. En tout cas, c'est le partage, c'est l'échange, c'est le retour du football comme on l'aime. Evidemment, comme toutes les équipes qui vont jouer à domicile, on aura envie, dès le premier match de leur faire plaisir et on sait très bien qu'on fait plaisir à nos supporter lorsqu'on gagne."

À noter : L'attaquant Andreas Hountondji s'est tordu la cheville et n'est pas sûr de pouvoir jouer ce samedi. La dernière recrue de l'équipe Ali Abdi ne jouera pas demain. Le joueur tunisien vient d'arriver et a encore du travail à rattraper par rapport au reste du groupe.

Les supporters vont pouvoir retrouver les tribunes du stade d'Ornano à 19 heures pour ce début de championnat contre Rodez ce samedi. Il doivent toutefois présenter leur pass sanitaire, obligatoire pour le match. Il est d'ailleurs conseillé d'arriver avec un peu plus d'avance que d'habitude car cela fera un contrôle supplémentaire qui s'ajoute à celui des billets et de la sécurité.

Le premier match de la saison du Stade Malherbe de Caen sera à suivre en direct sur l'antenne de France Bleu Normandie !