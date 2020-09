Le SM Caen compte à nouveau sur l'alchimie entre jeunesse et expérience à Rodez

Le SM Caen retrouve les terrains après la trêve internationale avec un nouveau président intronisé lors du match de l'AC Ajaccio et de nouveaux actionnaires qui ont officialisés le lundi 7 septembre la reprise du club de foot normand.

"C'est bien de retrouver une forme de sérénité et de se dire qu'on est maintenant débarrassé de certains doutes," relève l'entraîneur Pascal Dupraz.

Côté coulisse, la nouvelle direction s'active sur le marché des transferts. L'ancien brestois Yoann Court est attendu en Normandie et d'autres approches ont été réalisées. En attendant, c'est sur l'équipe qui a repris l'entraînement puis la compétition que va s'appuyer le coach caennais.

Si Pascal Dupraz escompte obtenir des renforts via le mercato, il n'est pas homme à critiquer l'effectif qui va se présenter ce samedi à Rodez.

Tout ce que l'on espère, c'est que ceux qui vont nous rejoindre vont se rendre compte qu'ils arrivent dans une équipe qui tourne

"On travaille depuis fin juin conséquemment avec l'effectif que j'entends respecter, celui qui est le nôtre aujourd'hui et qui n'a été renforcé que d'une unité (Aliou Traoré). Le train avance et il faut qu'on le fasse avancer. Tout ce que l'on espère, c'est que ceux qui vont nous rejoindre vont se rendre compte qu'ils arrivent dans une équipe qui tourne. C'est ça l'objectif. Il ne faut pas oublier ceux qui sont là. Il faut s'appuyer sur nos forces vives, ceux qui suent depuis le mois de juin."

En attendant ces possibles mouvements, le SM Caen se rendra à Rodez avec une équipe à la moyenne d'âge encore rajeunie. Le suédois Zeidane Inoussa (18 ans), remarqué pour son magnifique but en réserve face au FC Rouen (1-1) sera ainsi du déplacement en compagnie de Loup Hervieu (20 ans), de Jason Ngouabi (17 ans) ou encore de Johann Lepenant (17 ans).

Ces jeunes aspirent à suivre l'exemple d'un Nicholas Gioacchini (20 ans) ou d'un Kelian Nsona (18 ans) qui cumulent les titularisations depuis le début de saison.

On ne sais jamais. On peut avoir un petit futur Mbappé dans le groupe

"Je pense que les anciens ont toujours besoin de jeunes, s'amuse le défenseur caennais Steeve Yago. Ils courent plus, sont plus motivés et en plus ont de très bonnes qualités. Quand on voit ce que Nico arrive à faire (Gioachini) ou bien Kilian (Nsona), c'est extraordinaire et ils apportent leur pierre à l'édifice.

Moi, j'ai 27 ans, je suis entre les deux. J'arrive à faire le relais entre les jeunes et les plus anciens on va dire. On ne sais jamais. On peut avoir un petit futur Mbappé dans le groupe. C'est bien de jouer avec des jeunes qui ont de l'ambition et qui veulent rêver plus haut."

Le groupe

Jessy Pi n'est pas convoqué dans les 18 ni Herman Moussaki afin qu'ils puissent prendre du temps de jeu en réserve après leurs soucis physiques. Le milieu de terrain Caleb Zady Séry ressent des douleurs résiduelles et ne devrait pas revenir avant le 16 septembre.

Le milieu de terrain Aliou Traoré, malade, est également absent du déplacement "mais je vous rassure, cela n'a rien à voir avec la Covid-19", précise Pascal Dupraz. Le retour de Alexis Beka Beka, sorti sur blessure à Clermont, pourrait s'avérer plus rapide qu'attendu initialement.

Le groupe probable : Rémy Riou, Thomas Callens - Jonathan Rivierez, Anthony Weber, Hugo Vandermersch, Jason Ngouabi, Yoël Armougom, Steeve Yago - Jessy Deminguet, Johann Lepenant, Loup Hervieu, Zeidane Inoussa, Anthony Gonçalves, Prince Oniangue - Nicholas Gioacchini, Yacine Bammou, Kelian Nsona et Jérémy Jeannot.

Suivez la rencontre en direct sur France Bleu