SM Caen : Rolland Courbis pourrait venir en soutien à Fabien Mercadal

Caen, France

Sollicité depuis de nombreuses semaines par les agents de coachs voulant placer leur poulain à la place de Fabien Mercadal, le SM Caen semble se diriger vers une autre piste que l'éviction de son entraîneur actuel.

Révélé par l'Equipe, le club de football normand, dix-neuvième de Ligue 1, pourrait s'attacher les services de Rolland Courbis. Appelé de nombreuses fois dans des missions sauvetages (Ajaccio, Montpellier, Rennes), Il viendrait coordonner le domaine sportif, la direction général et le staff et non pour remplacer l'actuel entraîneur Fabien Mercadal.

"Si cela se fait, il ne s'agirait pas du même cas de figure qu'à Rennes", s'empresse-t-on de préciser du côté du club de football normand. En 2016, nommé conseillé du président du stade Rennais, Roland Courbis avait huit jours plus tard remplacé sur le banc le malheureux Philippe Montanier jusqu'à la fin de la saison.

Là encore, il s'agirait pour Rolland Courbis "d'apporter son expérience" au staff caennais jusqu'à la fin de la saison tout en conservant le staff actuel.

Le SM Caen reste sur cinq défaites consécutives et reçoit Strasbourg ce dimanche à 15h.