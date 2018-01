Avec la suspension de Damien Da Silva et Alexander Djiku sous la menace d'un 3e carton jaune et donc d'une suspension, Romain Genevois devrait débuter contre Canet Roussillon FC. Le défenseur centrale ne cache pas qu'il est déçu par sa 2e saison caennaise et la difficulté à bousculer la hiérarchie

Caen, France

Romain Genevois était venu gagner une place de titulaire au SM Caen qu'il avait perdu à Nice après une fracture du tibia de la jambe droite en mai 2015.

S'il était prêt à vivre une première saison compliquée, il ne s'attendait pas à vivre la deuxième sans réussir à bousculer la hiérarchie et une paire Damien Da Silva - Alexander Djiku bien établie.

"Effectivement, ce n'est pas simple. J'ai eu l'opportunité de jouer parce que j'assurais quelque part l'intérim (suspension de Damien Da Silva puis blessure d'Alexander Djiku). _C'est vrai que j'étais habitué à jouer plus auparavant_. J'ai pourtant souvent été dans ce cas de figure où je n'avais pas la casquette de titulaire et j'ai toujours réussi à le devenir.

Ce n'est pas facile parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'être bien, d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour prétendre à jouer plus

Ce n'est pas facile parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'être bien, d'avoir tout fait ce qu'il fallait pour prétendre à jouer plus. Ce n'est pas la cas. Après c'est ça aussi être joueur professionnel. C'est accepter les choix du coach. Mais c'est sûr qu'individuellement _je ne peux pas me satisfaire à 100% de cette situation_. Je suis bien obligé de faire avec et de continuer à travailler.

Heureusement pour moi ce sont des bons joueurs qui jouent devant moi sinon ce serait frustrant. J'ai déjà eu à faire face à une aussi belle concurrence. Cela ne m'a pas empêché de réussir à m'imposer. Là je n'y arrive pas spécialement. Les performances D'Alex et de Damien sont pour quelque chose. Tant mieux pour l'équipe et après pour les choix du coach qui y sont aussi pour beaucoup. J'ai eu l'opportunité de montrer des choses et il aurait très bien pu changer. Il ne l'a pas fait. Après, _c'est comme cela. Je suis bien forcé de l'accepter_. Je continue à travailler, je suis quand même bien dans cet effectif-là."

Après 24 matchs en Ligue 1 en une saison et demi, Romain Genevois ne cache pas qu'il se pose des questions quand à son avenir à la moitié de son contrat.

"La saison est loin d'être terminé. Dans le foot, cela peut aller très vite. Je suis quelqu'un de très réfléchi. _Cette deuxième saison n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais. Forcément il y a un peu de déception, de frustration mais la réalité est là_. Après c'est un peu tôt mais il y aura sûrement une réflexion à venir pour la suite parce que forcément je n'ai pas obtenu ce que j'étais venu chercher pour le moment. A moi d'aller le chercher et de savoir comment le chercher."