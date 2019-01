Le défenseur du SM Caen Romain Genevois espère retrouver la Ligue 1 en mars

caen

Face à Marseille, Romain Genevois a donné le coup d'envoi fictif de la rencontre. L'occasion de fouler à nouveau la pelouse de D'Ornano.

"Cela m'a fait effectivement plaisir de rentrer sur le terrain et c'est pour bientôt. La rééducation se passe bien. Je ne veux pas trop me projeter parce qu'il reste quelques semaines. J'espère retrouver le groupe dans trois semaines pour les entraînements et retrouver les chemins de Ligue 1 dès le mois de mars."

Le 22 septembre dernier, Romain Genevois a été victime d'une rupture de son tendon lors du match St Etienne - SM Caen au bout de 14 minutes, quasiment sans s'en rendre compte.

"Je ne l'ai pas vu venir. J'ai été surpris. Sur le moment, je ne savais pas trop ce que je m'étais fait. J'avais l'impression qu'on m'avait mis une semelle par derrière mais c'était seulement un impression parce que je savais qu'il n'y avait personne derrière moi. La sensation est tellement similaire que j'ai quand même eu un moment de doute (rire).

En fait quand j'ai voulu me relever, j'ai senti que je ne pouvais pas. _Quand le kiné est rentré, je lui ai expliqué ce qu'il s'était passé et il a compris tout de suite_."

Romain Genevois va être rapidement opéré. Les progrès de la médecine associés à un nouveau protocole vont lui permettre de reprendre rapidement sa réathlétisation. Le défenseur du SM Caen a également voulu ne pas perdre de temps sur le chemin de sa convalescence.

"On me disait "t'es déjà là? Pars en vacances", tout ça (rire) . Je me suis fait opérer le lundi et dès le mercredi j'étais là en salle à travailler en muscu et tout pour ne pas perdre de temps. Et aujourd'hui je vois que mon travail paye."

Cette blessure intervient lors de sa dernière année de contrat, alors qu'il négociait une possible prolongation avec le SM Caen.

Elle intervient également après la frustration du mercato d'été où le club normand a décidé de recruter un nouveau défenseur central, le cantonnant dans un rôle de doublure. Romain Genevois n'a pas apprécié. Il l'avait fait savoir à l'époque.

"J'avais tout fait les deux premières saisons pour prétendre à un poste de titulaire parce que je revenais déjà d'une ancienne blessure (fracture du tibia). _Un coach comme Garande a reconnu et m'a félicité sur mon état d'esprit et sur mon abnégation_. Il a clairement dit à la fin que s'il y avait un joueur qu'il regrettait de ne pas faire jouer, c'était moi. J'avais émis le souhait de partir, ils m'avaient dit non.

C'est sûr que c'est bien d'avoir un joueur comme moi dans l'effectif, qui a un bon état d'esprit et qui malgré le fait qu'il ne joue pas beaucoup reste dans les clous et est capable de répondre présent.

Quand je me mets à la place du club, c'est un luxe (rire) mais quand je me mets à ma place, je suis un compétiteur, j'ai envie de jouer et je suis capable encore d'être considéré comme un titulaire.

J'ai envie de penser à moi et de trouver quelque chose qui me corresponde. Mais le club ne voulait pas me laisser partir. J'ai respecté ce choix-là."

Sa blessure n'a pas stoppé les discussions sur sa prolongation de contrat. "Les dernières discussions n'ont pas été fructueuses mais j'ai aussi envie de me concentrer sur ma rééducation."

Aujourd'hui, Romain Genevois garde le sourire ("J'ai une aptitude à relativiser. Je suis père de famille. Ma femme et mes enfants vont bien. Il y a plus grave dans la vie") et espère revenir fort afin de s'offrir le maximum de choix pour la suite de sa carrière.

